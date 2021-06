Các con mừng sinh nhật tuổi 46 của Angelina Jolie

Bữa tối đông đủ của mẹ con Angelina Jolie diễn ra không lâu sau khi tòa phán quyết để Brad Pitt được chia sẻ một nửa quyền nuôi dưỡng các con chung của họ. Sau bao nỗ lực, bà mẹ 6 con không khỏi thất vọng trước kết quả của vụ tranh chấp với chồng cũ. Một nguồn tin từ Us Weekly tiết lộ minh tinh 46 tuổi sẽ “không bao giờ tha thứ” cho Brad Pitt sau những gì đã xảy ra. Sao phim Salt được cho là sẽ làm mọi cách để phản đối phán quyết của tòa. “Cô ấy tin rằng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc và công lý cuối cùng sẽ được thực thi”, nguồn tin nói thêm.

Bên cạnh việc đối đầu với Brad Pitt trước tòa, Angelina Jolie còn trở lại màn ảnh với các dự án nổi bật. Mới đây, nữ diễn viên gây ấn tượng khi hóa thân thành một chiến sĩ cứu hỏa quả cảm, mạnh mẽ trong Those Who Wish Me Dead. Bom tấn Marvel Eternals do minh tinh đình đám này đóng chính cũng vừa tung trailer và dự kiến sẽ đổ bộ màn ảnh vào tháng 11 tới. Nhờ tham gia dự án “khủng” này, Angelina Jolie đứng thứ 2 trong danh sách Những nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020 do Forbes bình chọn.