Sofia Vergara truất ngôi Scarlet Johansson, trở thành minh tinh có cát sê cao nhất năm

Huyền thoại màn ảnh Meryl Streep “hạ cánh” ở vị trí thứ 5 khi chỉ kém thu nhập của Melissa McCarthy 1 triệu USD. Minh tinh gạo cội có được khoản thù lao cao ngất ngưởng này nhờ kết hợp với đạo diễn Steven Soderbergh trong bộ phim Let Them All Talk được bán cho HBO Max với giá 33 triệu USD. Được biết, ngôi sao 71 tuổi nhận được ít nhất 5 triệu USD cho màn xuất hiện của mình. Phần còn lại của khoản thu 24 triệu USD đến từ dự án The Prom và Little Women

ẢNH: SHUTTERSTOCK