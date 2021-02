Anh Đức: Tôi lo lắng chuyện lập gia đình nhưng không quá vội

Sinh năm 1997, Lana Condor (Trần Đồng Lan) là sao nữ đang rất được yêu thích ở Hollywood. Mỹ nhân gốc Việt vừa tái xuất màn ảnh hôm 12.2 (tức Mùng 1 Tết) với phần 3 của loạt phim đình đám To All the Boys.