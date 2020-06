Bella Vũ 'lột xác' sau một năm đăng quang 'Hoa hậu nhí thanh lịch'

Cũng trong dịp này, hoa hậu nhí sinh năm 2008 cũng thoải mái bật mí về những kế hoạch của mình. Bella Vũ vừa được Tổ chức Phụ nữ Quốc tế (Ladies Of All Nations International) trao danh hiệu Đại sứ trẻ (Galaxy Of Stars Young Ambassador). Được biết đây là tổ chức kết nối khoảng 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để thúc đẩy sự đa dạng về nhiều khía cạnh bình đẳng về tuổi tác, chủng tộc, giới tính, tôn giáo… Sứ mệnh của tổ chức này là kết nối, cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng.