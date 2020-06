Bị tố tấn công tình dục, Justin Bieber đâm đơn kiện đòi 20 triệu USD

Trong tài liệu vụ kiện mà trang tin kể trên có được, phía ngôi sao 9X khẳng định họ có những “bằng chứng không thể chối cãi” chứng minh các cáo buộc là dối trá, bịa đặt một cách trắng trợn. Justin Bieber cũng nghi ngờ rằng hai kẻ cáo buộc mình đã bắt tay nhau để bôi nhọ danh dự của nam ca sĩ, thậm chí không loại trừ khả năng hai tài khoản Twitter tố cáo anh chỉ do một người đứng sau.

Người đầu tiên tố nam ca sĩ sinh năm 1994 tấn công tình dục là chủ nhân tài khoản Twitter tên Danielle. Cô gái này tiết lộ giọng ca 26 tuổi đã xâm hại mình khi Justin đang ở Austin, bang Texas (Mỹ). Vụ việc diễn ra tại khách sạn Four Seasons vào ngày 9.3.2014. Tuy nhiên, phía giọng ca 26 tuổi sau đó đã phản pháo công khai rằng anh không có mặt tại địa điểm nói trên trong thời gian xảy ra vụ việc mà ở cùng Selena Gomez và một vài người bạn tại căn hộ Airbnb. Chủ nhân hit What do you mean? cáo buộc Danielle hoàn toàn dựng lên câu chuyện nói trên dựa vào những bài báo tiết lộ nam ca sĩ đã dùng bữa tại nhà hàng Four Seasons vào ngày 10.3.2014.

Không lâu sau, một phụ nữ khác tên Kadi tuyên bố đã bị Justin Bieber xâm hại tại khách sạn Langham thuộc thành phố New York (Mỹ) vào 2 giờ 30 sáng 5.5.2015. Đối với cáo buộc này, giọng ca người Canada khẳng định cô gái này chỉ là một trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt đứng bên ngoài khách sạn để gặp ngôi sao đình đám. Justin Bieber khẳng định Kadi chưa bao giờ gặp anh. Sở dĩ “nạn nhân” thứ 2 nêu rõ ngày giờ là bởi cô biết tình cũ của Selena Gomez tham dự Met Gala năm đó. Tuy nhiên, tài liệu chỉ rõ Justin đã dự sự kiện trên, sau đó đã tham gia một bữa tiệc riêng tư tới gần 4 giờ sáng. Nam ca sĩ tuyên bố có đủ bằng chứng hình ảnh, nhân chứng chứng minh điều này và gọi cáo buộc của Kadi là một câu chuyện không tưởng, nghèo nàn, bịa đặt và gây tổn hại đến danh dự của anh.