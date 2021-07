‘Biểu tượng sex’ Sharon Stone diện váy hoa nổi bật giữa loạt mỹ nhân dự Cannes

“Biểu tượng sex” đình đám một thời xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim The Story of My Wife nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2021. Giữa dàn mỹ nhân kém tuổi như: Hana Cross, Sofia Resing, Poppy Delevingne, Victoria Hervey… Sharon Stone vẫn giữ được sức hút, vẻ đẹp riêng khó lu mờ.