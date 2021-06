Dân mạng Trung Quốc tẩy chay Mạc Văn Úy vì mặc đồ Dolce & Gabbana

Trong MV Woman For All Seasons thuộc album The Voyage, Mạc Văn Úy khoác lên chiếc áo choàng tắm sặc sỡ của Dolce & Gabbana và ngay lập tức dấy lên tranh cãi dữ dội. Chưa hết, nữ ca sĩ còn dùng cảnh mặc chiếc áo choàng này thành ảnh đại diện trên mạng xã hội Weibo, càng khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Hashtag “Mạc Văn Úy, Dolce & Gabbana ” thu hút gần 300 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.