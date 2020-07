Dolce & Gabbana tổ chức show thời trang giữa đại dịch

Điểm nhấn show thời trang của thương hiệu Dolce & Gabbana vừa diễn ra trong tháng 7 này là hình ảnh khẩu trang và giãn cách xã hội ở khắp nơi. Không có hôn gió, không có những vòng ôm, với hàng ghế đầu khách mời ngồi cách xa theo khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang, Dolce & Gabbana đang viết lại các quy tắc mới của thời trang cao cấp qua show diễn trực tiếp đầu tiên thời đại dịch Covid-19.

Đại dịch thế kỷ đã buộc hàng loạt nhà hàng sang trọng đóng cửa, các thương hiệu phải hủy bỏ tổ chức sự kiện, hoặc đành phải chọn phương tiện thực hiện theo định dạng kỹ thuật số không có khán giả, như show Paris Haute Couture cách đây không lâu. Tuy nhiên, sự kiện nhãn hàng Dolce & Gabbana lại được tổ chức ngay tại khoảnh sân Trường đại học Milan vùng Rozzano, nơi đang diễn ra một dự án nghiên cứu về vắc-xin ngừa virus corona mang tên Humanitas mà thương hiệu D&G là nhà tài trợ. 260 khách mời, hầu hết không phải là thị dân Ý, chỉ bằng một nửa so với khách mời trong thời gian bình thường trước đây, được yêu cầu giữ khoảng cách 1m với những người cùng đi xem, đeo khẩu trang mọi lúc và được cảnh báo, nếu thân nhiệt của ai vượt quá 37°C, người đó sẽ bị mời về.

Thời trang Dolce & Gabbana lấy cảm hứng từ màu sắc của bờ duyên hải và sóng biển Amalfi, cũng như từ các đường nét kiến trúc và đồ gốm sứ hàng hải do Gio Ponti thiết kế Ảnh: Reuters

Khó có thể tưởng tượng một show diễn thời trang mà thiếu đi chương trình ghi hình trực tiếp, không nhà thiết kế, báo chí và cả khách hàng, những thành phần đã từng là cốt lõi của một sự kiện catwalk. Nhưng đôi khi phải chấp nhận tình huống theo hoàn cảnh. Với ban tổ chức, muốn hồi phục lại không khí hoành tráng ngày nào, tất cả phải đi từng bước, hoàn toàn tôn trọng các quy định an toàn sức khỏe đã được ban hành. Theo họ, cứ gắng làm sao có được một buổi trình diễn thời trang trực tiếp đúng chuẩn mới là đã thực hiện được phần nào giấc mơ rồi. Hậu trường sàn diễn vốn thường được mở cửa cho báo chí nay phải đóng lại. Chỉ hiện diện những người làm tóc, trang điểm, nhưng tất cả đều phải đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn. Khách tham dự hạn chế, bao gồm vài biên tập viên, người tiêu dùng tiềm năng nhưng số lượng rất hạn chế và một số người nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Elettra Lamborghini. Hầu hết đều đeo khẩu trang suốt buổi diễn, ngoại trừ dàn người mẫu được phép tháo chúng ra khi sải bước trên sàn catwalk. Các nhãn hiệu xa xỉ đồng nghiệp của họ bao gồm Prada, Dior và Gucci đều rụt rè, đành chọn tổ chức các show dạng trực tuyến trong tuần lễ thời trang Milan chứ không dám thực hiện thật, trực tiếp. Chỉ có thương hiệu người Ý Etro chơi bạo, đã tổ chức một buổi biểu diễn thời trang trực tiếp ngoài trời ngay trong thành phố, nhưng vì thiếu khôn ngoan để hình ảnh khán giả tham dự show chẳng ai đeo khẩu trang lọt ra ngoài, nên đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Rủi ro trong việc trình diễn một show thời trang quá sớm như của Doce & Gabbana cũng đã được tranh luận sôi nổi Ảnh: Reuters

Về sự kiện của D&G, Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia nhận định tất cả các bước mà Dolce & Gabbana đã chuẩn bị và thực hiện là hợp lý, chắc chắn sẽ giảm thiểu rủi ro, đồng thời cũng cung cấp cho cộng đồng lời khuyên về an toàn sức khỏe mùa dịch, dẫu biết chẳng có sự đề phòng nào là đảm bảo tuyệt đối. Ông bổ sung thêm, các cuộc tụ họp xã hội dựa vào những sự kiện như vậy có nguy cơ lây truyền cao, vì người tham dự thường có xu hướng gặp lại nhau sau đó ở các quán bar, tiệm cà phê. Chính kiểu xã hội hóa mở rộng có dính dáng đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật giải trí thời trang như vậy hay làm tăng độ lây lan. Trong bữa tiệc cocktail sau buổi catwalk được D&G tổ chức tại căng tin trường đại học, trên thiệp mời đều có in dòng chữ “giãn cách xã hội” và những ghi chú hướng dẫn cụ thể về cách ly khi tham gia cộng đồng.

Dolce & Gabbana đã chia sẻ với tờ The Guardian về những chuẩn bị của mình cho bộ sưu tập mới trong suốt những ngày nước Ý bị cách ly, phong tỏa. Lấy cảm hứng từ màu sắc của bờ duyên hải và sóng biển Amalfi, cũng như từ các đường nét kiến trúc và đồ gốm sứ hàng hải do Gio Ponti thiết kế được trưng bày tại khách sạn Parco dei Princi ở Sorrento từ những năm 1960, buổi trình diễn trang phục nam xuân/hè 2021 của Dolce & Gabbana nổi bật với 102 bộ quần áo bằng vải lanh nhiều lớp mang những sắc thái khác nhau của màu xanh lam, một số có in hình tượng hoa văn tân cổ điển. Những nhà thiết kế của nhãn hàng, sau khi đã buộc phải hủy bỏ một show thời trang tại Trung Quốc vào năm 2018 vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc, nay đã quay về với chủ đề nước Ý.

Thị trưởng thành phố Milan, Giuseppe Sala, rất hoan nghênh sự trở lại của hoạt động thời trang thành phố. Ông đánh giá, ngành thời trang Ý rất quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, hoạt động kinh doanh của nó phải quay trở lại như thường lệ ngay khi có thể, theo lộ trình của một sự bình thường mới nhưng khác biệt. Bởi với ông, Milan là thời trang và thời trang là Milan.