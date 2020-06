BlackPink xác lập kỷ lục mới trên Billboard Hot 100

Tính đến thời điểm hiện tại. Sour Candy là bài hát có thứ hạng cao nhất của BlackPink trên Billboard Hot 100. Trước đây, các cô gái nhà YG cũng từng ghi danh trên bảng xếp hạng này với Kiss and make up (#92), Ddu-du Ddu-du (#55) và cao nhất trước đây là hạng 41 với Kill this love. Chỉ sau BTS với 11 lần xuất hiện trên Billboard Hot 100, BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có số lần lọt vào bảng xếp hạng này nhiều nhất (4 lần).