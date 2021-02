‘Bom sex’ Salma Hayek bị mỉa mai hám tiền khi lấy tỉ phú hàng hiệu

Làm vợ của một tỉ phú khét tiếng, Salma Hayek liên tục trở thành cái tên bị nhòm ngó, soi mói, gièm pha. Nữ diễn viên Mexico bị đàm tiếu rằng cô kết hôn với người chồng hiện tại chỉ vì khối tài sản khổng lồ của ông. Cô đào nóng bỏng của Hollywood bộc bạch trong chương trình: “Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều bàn tán: ‘ồ, đó hẳn là một cuộc hôn nhân sắp đặt và cô ấy lấy chồng vì tiền’. Phản ứng của tôi kiểu như: ‘Ừ, các người muốn nghĩ gì cũng được, cứ nghĩ những gì các người muốn’. Bỏ qua những lời bàn tán, 15 năm bên nhau, chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm. Tôi thậm chí còn không cảm thấy bị xúc phạm khi biết rằng mình bị mang tiếng như vậy”.

Trên trang cá nhân, Salma Hayek nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và hết lời ca ngợi ông xã. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Chưa bao giờ trong những giấc mơ vĩ đại nhất của mình, em có thể tưởng tượng rằng bản thân được chia sẻ cuộc sống với một người đàn ông tuyệt vời và phi thường đến vậy. Anh là sức mạnh, là nguồn động lực và là mái nhà của mẹ con em”.

Dẫu mặn nồng suốt hơn 10 năm, mỹ nhân người Mexico thừa nhận doanh nhân giàu có như François-Henri Pinault từng không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của mình và khối tài sản tỉ đô của ông khiến cô đắn đo khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, ông xã là người đã dùng hành động để phá vỡ những định kiến trong nữ diễn viên. Minh tinh 54 tuổi cho biết bản thân bị cuốn hút bởi những đức tính tốt của bạn đời chứ không phải gia tài kếch xù mà François-Henri Pinault sở hữu.

Salma Hayek sinh năm 1966, cô là nữ diễn viên nổi tiếng Mexico trước khi chuyển đến Hollywood vào đầu thập niên 1990 rồi trở nên nổi tiếng khắp thế giới . Minh tinh 54 tuổi được biết đến với các bộ phim: Desperado (Kẻ liều mạng), From Dusk till Dawn (Từ hoàng hôn tới hừng đông), Wild Wild West (Miền Tây hoang dã), Dogma, Grown Ups, Tale of Tales (Huyền thoại cổ tích), Like a boss… Mới đây, nữ diễn viên tham gia bộ phim siêu anh hùng mới của Marvel mang tên Eternals có Angelina Jolie đóng chính. Không chỉ là minh tinh đắt giá ở Hollywood, Salma Hayek còn được biết đến là một biểu tượng sex của làng giải trí nhờ sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng đậm chất Latin. Mỹ nhân 6X kết hôn với ông xã tỉ phú vào lễ Tình nhân năm 2009 tại Paris (Pháp) và có một con gái tên Valentina.