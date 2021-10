'Bom tấn' Venom: Let There Be Carnage nhận khen chê trái chiều

Là phần tiếp theo của thương hiệu Venom, Venom: Let There Be Carnage (tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) được đông đảo khán giả mong đợi ngay từ khi tung trailer đầu tiên. Phóng viên điều tra Eddie Brock (Tom Hardy) cùng symbiote (loài sinh vật cộng sinh ngoài hành tinh) Venom sẽ phải đối diện kẻ thù mới - tên giết người hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson). Vì cắn vào tay Eddie Brock nên một con symbiote khác được gọi là Carnage sản sinh trong cơ thể Cletus Kasady. Kết hợp với bản tính khát máu thích giết người của hắn ta, Carnage trở thành mối đe dọa lớn không chỉ với Venom mà còn cả nhân loại.

Trước thềm công chiếu, nhiều nhà phê bình đã được hãng phim mời đến buổi chiếu thử. Tuy nhiên, "bom tấn" Venom: Let There Be Carnage lại nhận về nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Molly Freeman của trang ScreenRant viết: "Mặc dù có nhiều cảnh hành động và mối quan hệ của Eddie và Venom vẫn là thứ hấp dẫn nhưng phim vẫn mắc phải một số vấn đề lớn trong quá trình phát triển nhân vật, câu chuyện. Đạo diễn Andy Serkis, biên kịch Marcel và Tom Hardy tiếp tục kể hành trình thú vị về Eddie Brock và symbiote Venom".

Nhà phê bình phim Amy Nicholson của New York Times bày tỏ: "Khá nhiều phân đoạn chiến đấu nhưng lại không thú vị. Nhà sản xuất nên từ bỏ cốt truyện symbiote cứu thế giới ở phần sau bởi như Venom nói: 'Trách nhiệm chỉ dành cho những kẻ tầm thường'". Cây bút Leah Greenblatt đến từ tờ Entertainment Weekly cho rằng Venom: Let There Be Carnage rất phóng khoáng và thậm chí còn định nghĩa lại thông điệp YOLO (You only live once - Bạn chỉ sống một lần).

"Các cảnh quay trông có vẻ cẩu thả, hiệu ứng hình ảnh bị lạm dụng. Do vậy, trò đùa duy nhất có lẽ là chi phí của bộ phim. Tuy nhiên phim cũng giới thiệu Carnage nên xem như nhiệm vụ đã hoàn thành", Peter Debruge của tờ Variety nhận xét. Matt Goldberg đến từ Collider lại khá khắt khe với Venom: Let There Be Carnage: "Nếu thích truyện tranh được chuyển thể lên màn ảnh rộng thì Venom: Let There Be Carnage sẽ khiến bạn bực bội. Nó không phải là một bộ phim hài kịch tính như Deadpool và càng không phải là phim siêu anh hùng đen tối như Batman . Nhờ những chi tiết hài hước, người xem sẽ có được giây phút giải trí với người ngoài hành tinh CGI cơ bắp nói lời châm biếm".

William Bibbiani của TheWrap dành tặng cho tác phẩm của Andy Serkis những lời khen có cánh: "Venom: Let There Be Carnage là một bộ phim siêu anh hùng táo bạo, hoàn toàn khác với những tác phẩm cùng thể loại. Với thời lượng 1 tiếng rưỡi, phim được nhồi nhét rất nhiều chi tiết nhưng vẫn khá thỏa mãn. Tôi cần nhiều phim như Venom: Let There Be Carnage trong tương lai".

