Colin Farrell cạo trọc đầu khi quay ‘The Batman’ 2022

Để hóa thân thành nhân vật phản diện Oswald Cobblepot hay còn gọi là Penguin trong bộ phim The Batman 2020 (tựa Việt: Người dơi), Colin Farrell đã quyết định hi sinh mái tóc lãng tử của mình. Ngày 3.2, cánh paparazzi bắt gặp nam diễn viên xuất hiện với chiếc đầu trọc ở Los Feliz, Los Angeles, California, Mỹ. Colin Farrell diện áo cộc tay, quần thun và giày thể thao . Anh không quên che kín mặt bằng khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trong trailer được hãng phim tung ra vào tháng 8.2020, khán giả cho biết họ không thể nhận ra diễn viên điển trai trong tạo hình ác nhân Penguin. Rũ bỏ sự hào hoa, quyến rũ, Colin Farrell trở thành người đàn ông trung niên già nua, thừa cân với vẻ mặt cau có. Tháng 11.2020, anh tiếp tục đến trường quay The Batman sau nhiều lần đoàn phim đổi địa điểm ghi hình.

Ngoài Colin Farrell trong vai Penguin, The Batman (2022) còn quy tụ dàn sao nổi tiếng bao gồm Robert Pattinson (vai Người dơi/Bruce Wayne), Zoë Kravitz (vai Catwoman), Paul Dano (The Riddler), Andy Serkis (vai quản gia Alfred). Tháng 10.2020, Warner Bros. thông báo dời lịch chiếu The Batman từ 2.1.2021 sang 4.3.2022. Hồi tháng 9, nam diễn viên chính Robert Pattinson phát hiện nhiễm Covid-19, khiến đoàn phim phải tạm dừng sản xuất một thời gian.