‘Bond Girl’ Tanya Roberts được đính chính vẫn còn sống

Cách đây một ngày, Hollywood bàng hoàng trước tin Tanya Roberts qua đời ở tuổi 66. Hàng loạt cơ quan thông tấn uy tín quốc tế như Varierty, Hollywoodlife, NBC News, IBTimes, NYDailynews, AFP News... đều cập nhật vụ việc. Tuy nhiên, đến sáng 4.1 (giờ địa phương), đại diện của nữ diễn viên là Mike Pingel lại tức tốc thông báo bà hiện vẫn còn sống: “Tanya Roberts vẫn còn sống, tính đến 10 giờ sáng nay (4.1)”.

Theo Mike Pingel, phía bệnh viện điều trị cho Tanya Roberts khẳng định bà thật ra vẫn chưa chết. Song, minh tinh sinh năm 1955 đang trong tình trạng nguy kịch và được nằm ở phòng ICU tại bệnh viện. Chồng của bà là Lance O’Brien đang túc trực bên vợ. Dù vậy, Mike Pingel thổ lộ: “Tình hình của Tanya Robert có vẻ không được tốt lắm. Xin hãy cầu nguyện cho bà ấy”.

Tanya Roberts cùng đàn chó cưng tại nhà ẢNH: INSTAGRAM NV

Tin tức Tanya Roberts vẫn còn sống khiến dư luận hoang mang. Được biết, hôm 3.1 (giờ địa phương), báo chí quốc tế bất ngờ thông tin về sự ra đi của bà. Phía Tanya Roberts thông báo vào ngày Giáng sinh 24.12 năm ngoái, nàng Bond Girl kỳ cựu đột quỵ tại nhà riêng ở Hollywood Hills (Mỹ) sau khi đi dạo cùng đàn chó cưng. Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Cedar-Sinar (Los Angeles) cấp cứu và cho thở máy, song không thể hồi phục và mất vào ngày 3.1 (giờ địa phương). Thời điểm đó, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Tanya Roberts vẫn chưa được thông báo cụ thể, nhưng được nhấn mạnh không liên quan đến dịch Covid-19

Hiện sức khỏe thật sự của Tanya Roberts vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn. Variety nhận định các bệnh viện ở Nam California đang quá tải vì các bệnh nhân nhiễm Covid-19 . Thậm chí, từ ngày 25 đến 28.12, không có giường ICU trống nào trong khu vực này bao gồm cả bệnh viện Cedar-Sinar. Phần lớn đều dùng để chữa trị những ca nhiễm SARS-CoV-2 nặng.

Tanya Roberts nổi tiếng với vai diễn trong phần phim về điệp viên 007 A View to a Kill ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sinh năm 1955 tại New York (Mỹ), Tanya Roberts bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu và xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình của những nhãn hàng danh tiếng. Năm 1975, bà chuyển sang đóng phim với tác phẩm đầu tay Forced Entry. 10 năm sau, Tanya Roberts trở thành tâm điểm khi được chọn vào vai “Bond Girl” Stacey Sutton trong bộ phim đình đám James Bond A View to a Kill. Đây cũng là dự án cuối cùng của tài tử Roger Moore sắm vai James Bond.

Bên cạnh A View to a Kill, các bộ phim màn ảnh rộng đáng chú ý khác có sự tham gia của Tanya Roberts là Racquet, The Beastmaster, Sheena: Queen of the Jungle, Body Slam, Night Eyes… Đặc biệt, ngoài vai Bond Girl, bà còn được nhớ đến qua các vai “thiên thần” Julie Rogers trong mùa 5 sê-ri truyền hình Charlie's Angels (Những thiên thần của Charlie) trên đài ABC.