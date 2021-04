Brad Pitt lộ ảnh ngồi xe lăn, vệ sĩ và nhân viên y tế hộ tống

Chuyện Brad Pitt đến phòng răng diễn ra hơn một tuần trước thềm Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 và hành động của tài tử U.60 được cho là để chuẩn bị tốt nhất cho lần xuất hiện tại sự kiện trọng đại này. Chồng cũ Angelina Jolie xác nhận sẽ xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải tới cùng dàn sao hạng A của Hollywood như: Harrison Ford, Reese Witherspoon và nhiều tên tuổi khác. Năm ngoái, nghệ sĩ kỳ cựu này giành một tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn trình diễn trong Once Upon a Time in ... Hollywood của Quentin Tarantino.