Brad Pitt tự đóng các pha hành động nguy hiểm trong phim mới dù gần 60 tuổi

Trong khi cuộc chiến ly hôn với Angelina Jolie đang căng thẳng, Brad Pitt vẫn rất bật trên trường quay Bullet Train cùng dàn sao đình đám. Đây là dự án mới nhất của tài tử 57 tuổi kể từ Once upon a time in Hollywood - siêu phẩm đem về cho ngôi sao đắt giá này 1 tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong bom tấn hành động đang được sản xuất, Brad Pitt vào vai Ladybug, một trong năm sát thủ mắc kẹt trên con tàu cao tốc và phải đương đầu với những nhiệm vụ bí ẩn, cam go.