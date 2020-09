BTS hủy concert trực tiếp 'Map of the Soul ON:E'

Mới đây Big Hit Entertainment - công ty chủ quản của BTS đã ra thông báo hủy concert trực tiếp Map of the Soul ON:E của nhóm dù ngày tổ chức đã đến rất gần. Theo như kế hoạch, concert Map of the Soul ON:E của BTS sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11.10 ở cả hai hình thức là offline (trực tiếp) và online (truyền hình trực tuyến) cùng lúc. Để tuân thủ theo quy định của chính phủ về việc giãn cách xã hội phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, chỉ có một số lượng chỗ ngồi giới hạn được bán vé để theo dõi màn trình diễn trực tiếp.

Poster cho concert Map of the Soul ON:E Ảnh: Big Hit Entertainment

Thế nhưng vì tình hình đại dịch do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn chưa có tiến triển tốt và chính phủ Hàn Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với các điểm tụ tập đông người và các sự kiện lớn nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân nên Big Hit Entertainment đã ra quyết định hủy concert trực tiếp Map of the Soul ON:E.

Thay vào đó, Map of the Soul ON:E sẽ được tổ chức như buổi hòa nhạc trực tuyến. Khán giả vẫn có thể thấy được thần tượng biểu diễn, ca hát thông qua các thiết bị điện tử khi ngồi ở nhà. Phía Big Hit Entertainment cũng xin lỗi khi gây ra sự bất tiện cho những fan đã mua vé concert trực tiếp. Bởi vì không gặp được BTS bằng xương bằng thịt trong suốt thời gian dài, không ít người hâm mộ tỏ ra nuối tiếc khi đọc được thông báo mới nhất đến từ Big Hit Entertainment.