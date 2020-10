BTS sẽ gặp khó ở Trung Quốc do phát biểu về cuộc chiến Triều Tiên?

Website của Trung Quốc phát lậu concert BTS

Theo Star News, toàn bộ concert Map of The Soul ON:E của nhóm nhạc đình đám BTS bị ghi hình lại và trình chiếu bất hợp pháp trên một trang web của Trung Quốc có tên bilibili. Được biết bilibili ra mắt vào năm 2010 với cơ chế hoạt động giống YouTube, khán giả có thể tự đăng tải video, xem và gửi bình luận.

Concert Map of The Soul ON:E được tổ chức vào hai ngày 10 và 11.10 vừa qua ở sân khấu Olympic Gymnastics Arena với 993.000 người xem trực tuyến. Giá vé để một khán giả có thể hòa mình vào không khí của buổi hòa nhạc này dao động từ 49.500 - 71.500 Won (khoảng 1 - 1,5 triệu đồng). Thế nhưng, một đoạn video dài 2 tiếng 30 phút ghi lại toàn bộ concert Map of The Soul ON:E đã được đăng tải lên bilibili và thu hút hơn 20 nghìn lượt xem mà không được sự cho phép của Big Hit Entertainment, gây tổn hại cho công ty chủ quản và cả nhóm nhạc đình đám. Đặc biệt, người dùng mạng xã hội này có thể dễ dàng tìm thấy video chỉ bằng cách tìm kiếm từ khóa "BTS" trên thanh tìm kiếm.

Rất nhiều fan đã báo cáo sự việc cho Big Hit Entertainment và công ty này cũng cho biết rằng họ sẽ xem xét xử lý tận gốc sự việc. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một sự mâu thuẫn vì khán giả Trung Quốc dường như vẫn muốn xem buổi concert của BTS bất chấp tình hình căng thẳng vì bài phát biểu gần đây của nhóm ở lễ trao giải James A.Van Fleet.