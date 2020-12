Ca sĩ Chungha nhiễm Covid-19

Cụ thể, Chungha gần đây đã tiếp xúc với một trường hợp nhiễm Covid-19 và được đưa đi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy cô dương tính với virus SARS-CoV-2 . Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông cũng như công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của nữ thần tượng 24 tuổi. Trên fancafe, giọng ca Gotta go cũng xác nhận thông tin trên. Nhiều khả năng các lịch trình sắp tới cùng màn comeback tháng 12 của Chungha sẽ phải tạm hoãn cho đến khi sức khỏe của người đẹp ổn định trở lại.

Đây không phải lần đầu tiên Chungha khiến dư luận xôn xao, người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì tin tức liên quan đến đại dịch toàn cầu. Hồi cuối tháng 2.2020, giọng ca sinh năm 1996 tham dự Tuần lễ thời trang Milan (Ý). Không lâu sau khi về nước, MNH - công ty chủ quản của Chungha thông báo 2 nhân viên trong ê-kíp của người đẹp nhận kết quả dương tính. Nữ ca sĩ cùng những người còn lại đều âm tính và được cách ly. Thời điểm ấy, ngôi sao 24 tuổi đã phải hủy bỏ nhiều lịch trình quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. May mắn là lần đó Chungha bình an vô sự và nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật