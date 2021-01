Ca sĩ Minh Tuyết: Tôi và ông xã chưa nghĩ tới chuyện có con

Cả gia đình 'lộn ruột lộn gan' khi chị Hà Phương nghi nhiễm Covid

* Chào Minh Tuyết, thời điểm còn ở Mỹ, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống chị thế nào?

- Ca sĩ Minh Tuyết: Tính đến hiện tại, tôi đã về Việt Nam được 4 tháng. Bên Mỹ, thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất là vào tháng 3-5. Hầu như mọi người hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, lúc nào cũng đeo khẩu trang, dùng dung dịch sát khuẩn. Tất cả mọi hoạt động, sinh hoạt đều bị hạn chế. Tôi thực sự may mắn khi đã về được Việt Nam, được thăm bố mẹ cũng như tiếp tục phục vụ văn nghệ. Còn bạn bè bên Mỹ thì chúng tôi hay tâm sự thông qua facetime. Các bạn rất buồn và nhớ sân khấu khủng khiếp. Có người còn bị trầm cảm nữa.

Cách đây vài ngày, tôi có nói chuyện với ông xã bên Mỹ. Anh ấy nói anh Quang Minh gần như bị trầm cảm luôn vì ở một mình. Anh ấy sợ nhiễm bệnh nên không dám ra đường cũng như tiếp xúc với ai. Do chỉ ở trong nhà thôi nên anh ấy giống như bị quẫn luôn, cảm thấy lo sợ khi hết người này đến khác ra đi. Ảnh gọi cho ông xã tôi, bảo thèm cơm quá nhưng không biết nấu. Anh ấy không dám gặp ai, kể cả đi nhà hàng luôn. Thế là hai anh em mới hẹn nhau về nhà chúng tôi, cùng nấu ăn. Nói chung, từ bạn bè, người thân đến giới nghệ sĩ đều rất lo lắng, bấn loạn… Những người đã có tiền sử bệnh thì không dám ra đường.

Anh Quang Minh gần như bị trầm cảm luôn vì ở một mình. Anh ấy sợ nhiễm bệnh nên không dám ra đường cũng như tiếp xúc với ai. Ca sĩ Minh Tuyết

Minh Tuyết bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc cô cùng ông xã đối mặt với ám ảnh tâm lý liên quan đến dịch bệnh tại Mỹ Ảnh: TL

* Do hạn chế tối đa việc ra đường, vợ chồng chị xoay sở thế nào giữa tâm dịch?

- Tôi còn nhớ từ lúc tháng 3-5, nhà nào cũng có một cái tủ lạnh rất to. Tôi lên danh sách mua sắm hàng hóa, thực phẩm dự trữ. Đối với đồ tươi thì trữ khoảng 2-3 tuần, còn gạo, nước tương thì mua dùng cho cả năm. Tầm tháng 4, bên Mỹ khan hiếm gạo, đi chợ hầu như không thấy gạo luôn. Thậm chí, một số mặt hàng như khẩu trang, giấy vệ sinh cũng “cháy hàng”. Nghe tình hình dịch nên người dân đổ xô đi mua dự trữ…

Sau đó, các chợ mới có thông báo, mỗi người chỉ được mua một món với số lượng quy định, như một người một bao gạo… Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Mỗi lần đi chợ phải trang bị “vũ khí”, từ găng tay, khẩu trang, nước rửa tay, đồ xịt khuẩn…

Thực sự về Việt Nam mới thấy nước mình là một nơi khá an toàn, có sự phòng chống ngay từ ban đầu chứ không như ở Mỹ. Hồi có dịch, đi đâu bên đó, cầm nắm gì cũng phải xịt khuẩn, thậm chí cái bao đựng đồ cũng phải xịt khuẩn, thực phẩm rửa kĩ lưỡng… sau đó mới dám cởi khẩu trang.

Theo cập nhật của tôi hiện tại, những người bạn làm trong lĩnh vực y tế đều được chích vắc xin rồi. Những người lớn tuổi, trên 65 tuổi như cô Khánh Ly cũng được tiêm chủng. Thực sự, bạn bè của tôi nhiễm Covid-19 rất nhiều, nhưng họ còn trẻ nên vượt qua được. Còn những người có bệnh nền rất sợ vì dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp.

Ca sĩ Minh Tuyết cho biết gia đình cô chật vật khi phải vượt qua đại dịch tại Mỹ Ảnh: TL

* Thời điểm dịch bùng phát mạnh ở New York , Minh Tuyết làm gì để hỗ trợ chị gái Hà Phương?

- Đợt đó khủng khiếp lắm, New York bùng dịch rất nặng. Thời điểm đó, có một đêm chị Hà Phương bị sốt thì mẹ gọi bảo rằng chị ấy đang bệnh, ông xã thì đang đi công tác… Lúc đó, mọi người sợ chị Phương bị nhiễm Covid-19. Tôi thì lo lắng, không ngủ được vì triệu chứng y chang vậy. Gia đình chị Phương có ba làm bác sĩ, em rể cũng làm bác sĩ, nhưng may thay ở New York có một cô em gái làm luật sư. Vì ở gần nhà nên cô ấy mới chạy sang chăm sóc cho chị Phương, cho chị ấy cách ly trong phòng riêng. Chúng tôi nghe tin, ruột gan lẫn lộn, hai mẹ con không biết làm sao luôn. Hỏi cô đó thì bảo phải chờ sáng mai bác sĩ đến, chứ tình trạng thì giống hệt nhiễm Covid-19. Lúc này, chồng chị Phương đi công tác, nghe tin thì bay về liền do anh đi máy bay riêng. Chồng chị không cho ai vào hết, chỉ một mình ảnh chăm sóc chị ấy thôi.

Tôi chờ mệt mỏi quá ngủ luôn nhưng bất chợt nghe gọi báo là chị Phương đã hạ sốt, bác sĩ bảo không bị gì hết. Hỏi ra mới biết do chuyển mùa, mà chị Phương đi tắm hay ăn uống bị trúng thực nên bị sốt nặng. Thời điểm đó, gia đình tôi cảm thấy hoảng sợ và bàng hoàng. Ở New York, bệnh viện không có chỗ vào luôn.

Chưa nghĩ đến chuyện con cái vì cuộc sống vợ chồng hiện tại rất hạnh phúc

* Thời gian dài không đi hát, chị có rơi vào trầm cảm không?

- Tôi buồn chứ nhưng may bên Mỹ còn có dịch vụ đặt hàng. Thế là tôi mua một dàn máy móc về livestream, ca hát cho khán giả. Có lúc hứng chí hát đến 3-4 giờ sáng, nhưng trái múi giờ nên khán giả Việt Nam vẫn xem được. Điều đó giúp tôi xả stress phần nào.

Nhưng lúc đầu chưa quen thì tôi stress thật, không biết tình hình sẽ đi về đâu. Tôi nghĩ ông xã mình là người stress nặng. Vì anh ấy bây giờ ở bển một mình. Tôi sợ nên bảo ảnh hạn chế ra đường, nhưng như vậy thì tội quá, không nói chuyện với ai chắc bị tự kỉ luôn.

Hà Phương, Minh Tuyết và Cẩm Ly là ba chị em ruột, gây tiếng vang trong làng nhạc Việt. Minh Tuyết bày tỏ xúc động khi kể về kỉ niệm Hà Phương bị sốt, có nhiều triệu chứng giống nhiễm Covid-19 Ảnh: Chụp màn hình

* Hàng loạt đồng nghiệp qua đời, gần đây là nghệ sĩ Chí Tài. Chứng kiến sự việc, tâm lý chị thế nào?

- Thực sự, lúc anh Chí Tài mất, tôi sốc vì không nghĩ chuyện này xảy ra. Anh Tài là một người rất cẩn thận từ cách sống cho đến cách chăm lo sức khỏe . Anh luôn dặn mọi người ăn uống điều độ, tập thể dục nhưng cuối cùng anh ra đi trước. Đó là điều khiến tôi và giới đồng nghiệp, gia đình sốc rất nặng.

Cú sốc về anh Tài chưa nguôi thì đến chú Lam Phương. Khi tôi nhận được tin, tôi sốc lắm, đứng hình luôn, cảm thấy cuộc sống quá vô thường. Lúc đó, tôi nhớ đến những người có khúc mắc với mình. Vì tôi thấy cuộc sống vô thường, ngày hôm nay gặp, ngày mai chắc gì còn được gặp nữa, sao không buông bỏ, vị tha… Tôi có nhấc máy và nhắn tin cho một người, chúng tôi có vấn đề chưa giải quyết xong. Tôi nhắn là đừng chấp nhất nữa, bây giờ ai đúng ai sai không còn quan trọng. Tôi không muốn hối hận vì chưa kịp nói lời xin lỗi, hay chưa kịp tay bắt mặt mừng ôn lại kỉ niệm một thời thì đã ra đi… Một lời xin lỗi chẳng mất gì nhưng mang lại sự an bình trong tâm hồn của mình cũng như đối phương.

Cú sốc về anh Tài chưa nguôi thì đến chú Lam Phương. Khi tôi nhận được tin, tôi sốc lắm, đứng hình luôn, cảm thấy cuộc sống quá vô thường. Lúc đó, tôi nhớ đến những người có khúc mắc với mình. Vì tôi thấy cuộc sống vô thường, ngày hôm nay gặp, ngày mai chắc gì còn được gặp nữa, sao không buông bỏ, vị tha… Ca sĩ Minh Tuyết

* Chuyện chị về Việt Nam có phải một phần vì bố mẹ lo lắng, thúc giục con gái về nước?

- Đúng rồi, bố mẹ thường xuyên gọi hỏi thăm tôi. Thực sự, lúc đầu tôi không nghĩ tình hình nghiêm trọng như vậy. Nhưng càng về sau, tôi càng lo sợ, sợ cả khi bố mẹ ở Việt Nam. Do tôi còn trẻ nên còn cơ hội vượt qua nhưng bố mẹ thì lớn tuổi rồi. Nhưng lo hơn là do bố mẹ tập dưỡng sinh với rất đông người, họ tập cả chục năm rồi. Cuối cùng, tôi cũng quyết định về nước, vừa an tâm bản thân, vừa khiến bố mẹ cũng an lòng. Tôi cảm ơn định mệnh đã cho tôi cơ hội này.

* Vợ chồng Minh Tuyết có nghĩ đến việc nhận nuôi em bé để cuộc sống bớt tẻ nhạt, đặc biệt lúc chị đi diễn xa nhà, ông xã ở một mình?

- Thực sự, tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hai vợ chồng cũng có nhiều niềm vui, thường đi chơi, tụ tập bạn bè cũng dễ dàng. Bên Mỹ không có la cà cà phê nhiều, nhưng chúng tôi thường tổ chức tiệc tại nhà bạn bè. Chúng tôi vui vẻ nhảy múa, ăn uống cùng nhau nên không buồn. Còn muốn đi du lịch thì rủ hai ba cặp đi chơi thôi.

Vợ chồng Minh Tuyết có cuộc sống hạnh phúc dù chưa có con cái. Nữ nghệ sĩ cho biết gia đình cô có niềm vui riêng, thường đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè Ảnh: TL

* Lúc về Việt Nam, nhiều người hỏi chuyện con cái, chị có áp lực không?

- Có chút chút (cười). Biết là nhiều người quan tâm tôi nhưng mọi chuyện đều có duyên số mà ông trời ban. Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại của vợ chồng tôi rất vui. Nếu có em bé hay không chúng tôi vẫn hạnh phúc như thường.

* Sắp tới, chị có dự án gì đặc biệt?

- Sau tết, tôi có thể sẽ ra MV phục vụ khán giả. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm những bài hát thực sự ưng ý. Tôi cũng sẽ kết hợp làm một tour liveshow, phục vụ người hâm mộ nhưng hiếm có dịp gặp mình.