Ca sĩ Orange: Bớt dễ dãi và ngu ngốc sau những biến cố

Khao khát đi tìm màu sắc riêng để được khán giả nhận diện

* Xin chào Orange! Sau khi rời khỏi công ty quản lý cũ, cuộc sống của bạn thay đổi ra sao?

- Có khá nhiều thứ thay đổi, tuy cũng vất vả nhưng tôi cảm thấy tinh thần mình tốt hơn. Nói thẳng ra, khó khăn nhất vẫn là về vấn đề tài chính . Hiện tại tôi phải chủ động lo hết mọi thứ, tự định hướng con đường sự nghiệp của mình. Kinh phí cho sản phẩm mới tôi đều phải tự vét tiền túi để làm. Bên cạnh đó, đợt dịch vừa rồi gây ảnh hưởng khá nặng nề đến ngành giải trí , tôi cũng không thể đi diễn để có nguồn thu như ngày trước. Có nhiều vấn đề còn tồn đọng với công ty quản lý cũ khiến tôi luôn cảm giác con đường mình đi không được bằng phẳng. Vì vậy phải dành nhiều thời gian để tích góp, nỗ lực gấp đôi, gấp ba nếu muốn có sản phẩm ra mắt khán giả. Ban đầu bản thân tôi cũng bị ngộp nhưng bây giờ đã quen rồi.

Để có tiền làm sản phẩm mới, Orange phải tự vét gần hết tiền túi của mình Ảnh: NVCC

* Việc tách ra hoạt động độc lập có làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn với đối tác, anh chị em nghệ sĩ trong nghề?

- Tôi cảm thấy rất may mắn vì sau vụ lùm xùm hồi đầu năm với công ty cũ, có rất nhiều các anh chị, bạn bè trong nghề đưa ra lời khuyên và giúp đỡ tôi rất nhiều. Showbiz cũng là xã hội thu nhỏ thôi, ý kiến trái chiều tất nhiên phải có. Những người không thích tôi, tôi cũng chẳng thể trách họ. Người ta ở gần với ai hơn, gần hơn với khía cạnh nào của câu chuyện thì họ ủng hộ bên đó thôi. Tôi không ngờ có những anh chị nghệ sĩ gạo cội, tưởng như chưa từng biết tới mình, tới lúc đó lại động viên và đưa ra cho tôi những lời khuyên chân thành. Tôi thấy rất vui và biết ơn vì điều đó. Về phần các đối tác, vẫn có các nhãn hàng mong muốn được làm việc với tôi. Tôi cũng rất biết ơn các fan của mình, có những người chưa từng quen biết nhưng vì mến mộ mà đã luôn ở cạnh ủng hộ, bênh vực cho tôi giữa những lúc sóng gió.

Orange mong muốn trong tương lai sẽ được khán giả nhận diện như một giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc R&B tại Việt Nam Ảnh: NVCC

* Hiện tại, vụ kiện giữa công ty quản lý cũ và Orange có diễn biến gì mới hay chưa?

- Vụ kiện vẫn còn dài nhưng tôi chấp nhận nó là một phần cuộc sống của mình. Như đã nói lúc trước, mọi vấn đề về mặt pháp lý tôi đã giao hết cho luật sư giải quyết. Bản thân tôi không còn thấy nặng nề về nó nữa, cứ xem như là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời thôi. Còn mình vẫn phải tiếp tục với những việc cần phải làm ở phía trước, tôi không muốn nghĩ về nó quá nhiều.

* Orange có ngại “chạm mặt” Châu Đăng Khoa tại các sự kiện, show diễn?

- Tôi suy nghĩ rất bình thường về chuyện đó. Nếu có vô tình chạm mặt những người trong công ty cũ thì tôi vẫn sẽ giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp. Gặp vẫn chào hỏi đàng hoàng, nếu có diễn chung thì vẫn sẽ diễn bình thường.

Từ bỏ phong cách âm nhạc ủy mị, Orange hứa hẹn sẽ mang vào sáng tác mới nhất của mình tinh thần thẳng thắn, chủ động của một cô gái quyết đoán Ảnh: NVCC

* Không còn được hát các bản “hit” gắn liền với tên tuổi mình một thời như Người lạ ơi, Chân ái do dính líu đến công ty cũ, Orange có cảm thấy bị thiệt thòi?

- Đó cũng là một khó khăn nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Đó là lý do tôi phải dốc sức ra thật nhiều bài hát mới, mang đến hình ảnh mới và tiếp xúc với công chúng nhiều hơn. Thực sự trước đây, bài hit thì có đấy nhưng mấy ai thực sự biết Orange là ai, màu sắc âm nhạc của cô ta như thế nào. Tôi thường bị nhiều người nhận xét là một cô ca sĩ mờ nhạt. Lúc rời khỏi công ty cũ là lúc tôi khao khát đi tìm màu sắc riêng cho bản thân. Orange lúc trước luôn phải là một cái tên đi kèm với một tổ hợp người nào đó để đi lên cùng với họ. Điều đó cũng tốt thôi nhưng sau tất cả, tôi là ai, tôi có câu chuyện gì, đã đem đến giá trị gì? Mọi người không ai biết. Hiện tại tôi chỉ có một mình thôi, tôi cần phải thay đổi, phải có chính kiến riêng, nghĩ gì phải nói ra hết. Tuy nhiên tôi cũng không muốn dùng những câu chuyện hư cấu để đánh bóng cho tên tuổi của mình. Bây giờ chính là lúc để tôi phải tăng tốc, đến gần hơn với khán giả và khiến họ nhận diện được mình.

Nữ ca sĩ trẻ chấp nhận rủi ro để được làm chủ âm nhạc, đam mê của bản thân Ảnh: NVCC

* Orange mong muốn điều gì khi bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật độc lập?

- Xây dựng cho mình một phong cách riêng biệt là điều mà tôi đã mong muốn ngay từ những ngày đầu làm nghề, nhưng không có cơ hội thực hiện. Tôi muốn trở thành người có thể kể câu chuyện âm nhạc của mình một cách trọn vẹn, tự chủ qua các ca khúc, MV, chứ không phải là một cô ca sĩ chỉ đi qua đi lại, hát vài ba câu hết lời rồi máy quay lại lia đi. Bản thân tôi rất thích dòng nhạc R&B. Trước đây, các sản phẩm của tôi bị phụ thuộc nhiều vào nhạc sĩ, công ty nên Orange chưa có cơ hội để thể hiện chất riêng. Bây giờ độc lập rồi, tôi rất muốn khai thác được khía cạnh R&B trong âm nhạc của mình, cũng như đem dòng nhạc này đến gần hơn khán giả. Tham vọng của tôi là một ngày nào đó có thể trở thành một nữ ca sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc R&B tại Việt Nam.

Bước một mình không chỗ dựa thì phải quyết tâm

* Orange của ngày hôm nay khác biệt ra sao với Orange ngày mới nổi tiếng?

- Chắc là bớt dễ dãi và ngu ngốc. Ngày xưa tôi rất hay sợ mích lòng người khác. Vì vậy, tôi không bao giờ dám nói ra những suy nghĩ của mình. Cho đến mức đi phỏng vấn, tôi cũng trả lời mọi thứ một cách rất máy móc như một con robot vậy. Có lẽ vì thế mà tôi mờ nhạt trong mắt khán giả. Lúc trước ngoan quá, ai bảo gì làm nấy nên không thực sự biết mình muốn điều gì. Sau 2 năm đi trên con đường được người khác vạch sẵn, tôi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì vậy, mình sống trên đời này để làm gì mà cứ như một cỗ máy, tôi chẳng biết mình muốn gì cả. Lúc đó tôi hoảng loạn lắm. Nhưng bây giờ thì tôi đã tìm ra được phương hướng, dù đôi khi vẫn suy nghĩ hơi tiêu cực, hay buồn lãng xẹt (cười). Tôi đã biết khó tính hơn, biết cách chọn lọc các mối quan hệ trong cuộc sống và quyết tâm hơn. Chỉ còn có một mình, chả có ai để dựa vào hết thì càng phải quyết tâm, mạnh mẽ hơn.

* Thị trường âm nhạc hiện nay rất chú trọng đến việc ca sĩ nữ phải có ngoại hình chuẩn. Orange có bị áp lực về vấn đề này không?

- Tôi từng bị rất nhiều người body-shaming (miệt thị ngoại hình), nhiều đếm không xuể, chê xấu, chê thô, đủ thứ, có khi chửi lên tới cả ba mẹ mình. Ai đã ghét mình rồi thì tới chi tiết nhỏ nhất họ cũng đem ra chửi được. Xem nhiều rồi cũng quen nhưng mà chưa tới mức độ chai lì đâu, đọc thì cũng buồn đó. Nhưng phải chấp nhận thôi, có người thích thì cũng phải có người ghét. Có lần tôi đi show với chị Lynk Lee , có người vào bình luận: “Con nhỏ này gái thẳng mà nhìn còn xấu hơn người chuyển giới”.

Ngày trước tôi sợ mọi người soi mói ngoại hình lắm. Ngày trước chụp một cái ảnh không bao giờ dám đăng ảnh gốc lên đâu. Phải qua vô số cái app chỉnh ảnh, chỉnh rồi bóp chỗ này chỗ kia đủ thứ, chỉnh nát luôn vì tự ti về bản thân lắm. Rồi được gì, up lên trên mạng thì được khen đẹp đấy nhưng ra ngoài chẳng ai nhận ra mình, sau bao nhiêu năm đi hát nhiều người không hề nhận ra Orange. Thế nên bây giờ tôi nghĩ thôi kệ xấu xấu một chút vậy mà người ta còn nhớ tới mình. Có chất riêng vẫn tốt hơn. Tôi đã và đang học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Nhưng để hoạt động nghệ thuật thì vẫn phải giữ cho hình ảnh của mình tươm tất một chút, miễn không o ép bản thân quá đà là được. Như Orange bây giờ vẫn chú ý ăn uống, giảm cân để lên hình cho đẹp, chú ý phối đồ ăn mặc hợp thời hơn. Chứ lúc trước ra đường lúc nào cũng mặc áo hoodie lòa xòa, giờ thì không thế được.

Orange tái xuất đường đua Vpop với MV ca khúc Ok anh đúng Ảnh: NVCC

* Ok anh đúng là MV đầu tiên Orange ra mắt sau khi rời công ty cũ. Đối với bạn, sản phẩm này có ý nghĩa như thế nào?



- Trước đây, nếu mọi nghe các bài hát do tôi thể hiện sẽ thấy hầu hết nó rất ủy mị, cảm giác thụ động trong tình yêu. Ở sản phẩm mới lần này - ca khúc Ok anh đúng, tôi muốn thể hiện tinh thần của một người phụ nữ chủ động, ghét gì, thích gì sẽ nói ra. Nếu cảm thấy điều gì không vừa mắt nữa thì sẽ mạnh dạn gạt thứ đó ra khỏi cuộc đời mình. Trong lần tái xuất này, tôi muốn cho khán giả thấy một Orange đã dám mạo hiểm nhiều hơn trước. Trong MV Ok anh đúng, tôi thay đổi khá nhiều về tạo hình, cách diễn xuất. Tôi được tự sáng tác bài hát, tự rap, thậm chí tự học vũ đạo nên mọi trải nghiệm đều rất “đã”. Cảm giác này thật đặc biệt vì tôi cảm thấy mình được làm chủ sản phẩm, thành quả lao động của chính bản thân mình.

MV Ok anh đúng của Orange * Orange đã được thỏa sức làm được tất cả những điều bạn thích trong MV Ok anh đúng chưa?

- Làm một MV chẳng hề dễ, tầm trung vừa vừa đã mấy trăm triệu, tôi bây giờ thì "cù bất cù bơ". Rất may khoảng thời gian lúc gần thực hiện MV mới thì lại nhận được nhiều hợp đồng hợp tác với các nhãn hàng, cũng như trước đó làm được bao nhiêu tôi đều tích góp nên cũng gọi là vừa đủ. Tất cả có bao nhiêu là tôi đổ hết vào làm sản phẩm lần này. Cũng phải cảm ơn một số nhà tài trợ đã tin tưởng đồng hành cùng tôi, nhờ vậy mà MV Ok anh đúng mới được ra đời. Nói thỏa sức thì cũng chưa đến được mức đó đâu, nhưng tôi tin mình và ê-kíp đã làm tốt nhất có thể, trong khả năng. Tôi rất hi vọng khán giả sẽ đón nhận sản phẩm này, đón nhận một Orange đang quay trở lại với tinh thần, tư duy âm nhạc mới mẻ, táo bạo và liều lĩnh hơn xưa.

* Cám ơn Orange đã chia sẻ!