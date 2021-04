Ca sĩ Thu Thủy: Thời Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng, tôi bước ra chẳng ai biết tên

"Mẹ tôi là một ca sĩ nhưng chưa được hành nghề do vừa đăng ký học hát thì bị ba tôi "bắt cóc" và bỏ nghề luôn. Chính vì thế, mẹ tôi đã nung nấu ý định cho tôi tiếp nối đam mê còn dang dở của bà. Từ nhỏ, mẹ thấy tôi có năng khiếu về nghệ thuật nên cho đi học hát ngay từ lúc 3 tuổi. Sau một thời gian theo học, tôi được chọn vào nhà thiếu nhi thành phố, được đi diễn ở nhiều nơi. Từ Đắk Lắk, Bảo Lộc... đến sông, hồ, biển, chỗ nào có cảnh đẹp đều được đạo diễn dẫn đi hết. Đến bây giờ khi lớn lên, tôi cảm thấy rất may mắn khi có tuổi thơ đẹp như thế. Tôi rất muốn cảm ơn mẹ, vì những đam mê về nghề mà bà không thực hiện được đã dành lại cho tôi. Và may quá là tôi thích, chứ nhiều người, nhiều con nhà nòi không thích đâu nha", cô tiết lộ.