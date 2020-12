Cả sự kiện bị cắt sóng vì ca sĩ Trung Quốc diện váy xuyên thấu phản cảm

Theo Sina ngày 12.12, sự kiện thường niên của tạp chí dành cho quý ông Esquire có tên MAHB (Man At His Best Award) đã được tổ chức vào đêm 10.12 với sự góp mặt của hàng trăm ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ.

Tuy nhiên, tâm điểm sự chú ý lại thuộc về Ngô Tuyên Nghi - một idol sinh năm 1995 vì trang phục váy dạ hội xuyên thấu phản cảm. Nữ ca sĩ muốn mang đến cho khán giả hình ảnh trưởng thành hơn nhưng lại khiến ban tổ chức gặp rắc rối lớn. Cụ thể, ngay sau khi Ngô Tuyên Nghi hoàn thành phần chụp ảnh trên thảm đỏ và chào hỏi truyền thông, chức năng livestream và phân đoạn trả lời phỏng vấn đột ngột bị cắt ngang. Từ đó, các nghệ sĩ xuất hiện sau Ngô Tuyên Nghi như Tống Tổ Nhi, Hoàng Minh Hạo không được xuất hiện trên sóng trực tiếp, gây bức xúc cho người hâm mộ.

Cận cảnh nhan sắc Ngô Tuyên Nghi trong đêm ẢNH: ESQUIRE

Sina nhận xét rằng ở thời điểm Ngô Tuyên Nghi xuất hiện, cánh săn ảnh liên tục chĩa ống kính quay cận cảnh khiến khán giả khó chịu và để lại bình luận chỉ trích chương trình ngay trên sóng livestream. Điều này khiến Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc để ý và xử phạt Esquire theo quy định phát trực tiếp mới nên ban tổ chức đã đưa ra quyết định cắt sóng. Được biết, bộ quy tắc này được ban hành vào tháng 7 vừa qua, trong đó, Hiệp hội Quảng cáo Trung Quốc (CAA) yêu cầu người livestream phải tuân theo các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo thông tin truyền tải. Những năm trở lại đây, ngành công nghiệp livestream phát triển cực thịnh và được xem là ngành công nghiệp triệu đô tại Trung Quốc. Để thu hút lượt người xem khủng, không ít chân dài đã cố tình khoe thân để bán được sản phẩm, gây phản cảm.

Trên mạng xã hội nước này như Weibo, QQ, rất nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích Ngô Tuyên Nghi vì bộ váy táo bạo, khoe quá nhiều da thịt làm ảnh hưởng đến người khác. Hình ảnh mới của ca sĩ trẻ cũng nhận về nhiều lời chê bai so với khi hoạt động trong nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101.

Ngô Tuyên Nghi trong vai trò ca sĩ thần tượng ẢNH: STARSHIP ENTERTAINMENT