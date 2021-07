Cận cảnh đám cưới lãng mạn của Gwen Stefani và Blake Shelton tại điền trang triệu đô

Gwen Stefani và Blake Shelton bắt đầu hẹn hò hồi 2015 sau khi gặp gỡ trên trường quay chương trình The Voice (Mỹ). Gần 6 năm bên nhau, cả hai kề vai sát cánh trong âm nhạc lẫn đời tư, họ từng hợp tác trong các bản hit như Happy Anywhere, Nobody but You, You Make Me Feel Like Christmas. Bộ đôi đính hôn hồi tháng 10.2020 và đăng ký kết hôn cách đây ít lâu trước khi tổ chức hôn lễ vào cuối tuần qua.