Instagram cấm cửa sao Hàn phạm tội tình dục

Tuy nhiên, vụ việc đều có lý do rõ ràng và minh bạch. Bởi dựa trên chính sách quản lý nghiêm ngặt của Instagram, mạng xã hội này sẽ cho “bay màu” những tài khoản thuộc về cá nhân là tội phạm tình dục . Và trong tháng 5 vừa qua, Jung Joon Young cùng Choi Jong Hoon đều đã bị tòa án tuyên phạt tù giam vì tội cưỡng dâm tập thể, quay và phát tán video đồi trụy. Do đó, tài khoản của hai ngôi sao Hàn này chính thức bị xóa theo đúng với quy định của Instagram.

Trước Jung Joon Young và Choi Jong Hoon, tài khoản của nam nghệ sĩ Go Young Wook cũng bị gỡ bỏ vì lý do tương tự. Go Young Wook chia sẻ trên Twitter: “Instagram của tôi đã bị khóa rồi. Lúc đầu, tôi nhận được nhiều tin nhắn nên định hồi đáp từng người, nhưng sau đó thì tôi không thể trả lời được nữa. Sau này, tôi cũng không thể truy cập vào tài khoản của mình luôn”.