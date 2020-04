Dân Hàn phẫn nộ vì Jung Joon Young bị phạt quá nhẹ cho tội mua bán dâm

Trước đó, trong quá trình truy tố Seung Ri về các tội danh: môi giới mại dâm, cờ bạc và vi phạm vì giao dịch ngoại hối, công tố viên cũng buộc tội 4 người trong đó có Jung Joon Young và Kim với một bản cáo trạng tóm tắt (một phán xét được đưa ra bởi tòa án mà không cần thông qua phiên tòa xét xử nào) về tội mại dâm. Họ bị cáo buộc vì tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm tình dục ở nước ngoài. Tòa án quyết định đưa ra mức phạt vì họ nhận thấy những cáo buộc được đưa ra là hoàn toàn xác đáng.

Thông tin Jung Joon Young bị phạt vì tội mua bán dâm nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dân xứ kim chi. Đa phần ý kiến đều cho rằng mức phạt này là quá thấp so với những gì mà gã “trai hư” khét tiếng của showbiz Hàn này đã làm. “1 triệu won ư, cái thứ vớ vẩn gì thế này? Đáng lẽ phải phạt anh ta nhiều hơn thế, phạt đến phá sản luôn càng tốt, bởi vì nếu như vậy, cuộc sống của anh ta sẽ trở nên khốn đốn và anh ta sẽ không còn tiền làm mấy trò này nữa”, một dân mạng bức xúc bên dưới bài viết của trang tin All Kpop. “Số tiền này chẳng thấm vào đâu so với những gì anh ta chi để có một tối cuối tuần ăn chơi vui vẻ”, một độc giả chua chát. Thậm chí, nhiều người không tin vào mắt mình khi đọc mức phạt tiền mà Jung Joon Young phải đóng: “Xin hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một trò đùa Cá tháng tư đi”.