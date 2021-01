Cát Tường bối rối khi chàng trai tham gia hẹn hò liên tục bật khóc

Chia sẻ về tình trường, Kim Ngọc khiến Cát Tường bất ngờ khi cho biết dù đã 25 tuổi nhưng chưa từng trải qua mối tình nào. Nói về lý do độc thân, cô bộc bạch: "Một là do em quá bận rộn, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Hai là em có nhiều sở thích như tụ tập bạn bè, cà phê, đi du lịch , thời gian rảnh em đều có chuyện vui vẻ để làm nên không suy nghĩ tới. Ba là mọi người thấy em quá vui, cứ nghĩ em có ai đó rồi nên đều làm lơ. Đó là lý do mà em ế luôn. Trước đây em cảm thấy chuyện không có người yêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ em muốn có người yêu để cuộc sống của mình được vui hơn".