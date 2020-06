Cát Tường: 'Bốn mươi mấy tuổi vẫn khát khao lấy chồng'

Theo Koreaboo ngày 5.6, Song Joong Ki quyết định từ bỏ dự án phim âm nhạc Season of You and Me do lịch trình chồng chéo. Tất cả công việc của nam diễn viên từ đây đến nửa cuối năm 2020 đều phải sắp xếp lại.