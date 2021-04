Cha dượng chuyển giới của Kim ‘siêu vòng ba’ cân nhắc tranh cử thống đốc California?

Maggie Haberman, phóng viên ở Washington của tờ The New York Times, đã đăng tải trên Twitter rằng Caitlyn Jenner đã nhận được sự tư vấn của Brad Parscale, người từng làm việc với tỉ phú Trump trong lần tranh cử tổng thống lần trước của ông. “Quay lại câu chuyện của Axios về việc Caitlyn Jenner có thể sẽ tranh cử thống đốc, Brad Parscale - người được cho là đã quen biết Jenner nhiều năm, hiện đang đưa ra những lời khuyên cho bà ấy về việc xây dựng đội ngũ của mình”, Haberman cho biết. Phóng viên này nói thêm rằng Brad Parscale không phụ trách quản lý chiến dịch nhưng vị này sẽ cung cấp những hướng dẫn về việc ai sẽ là người đảm nhiệm những vai trò cụ thể trong đó. Maggie Haberman chia sẻ Caroline Wren, một cựu viên chức trong chiến dịch của ông Trump được cho là cũng có liên quan đến nỗ lực của Caitlyn Jenner.

Hiện phía Caitlyn Jenner chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Trước đó, Sophia Hutchins - quản lý của quý bà 71 tuổi, tiết lộ với People hồi tháng 2 rằng cựu vận động viên Olympic không xem xét việc tranh cử. “Caitlyn không tranh cử thống đốc, chưa bao giờ cân nhắc tranh cử thống đốc và rất hạnh phúc khi làm công việc mà bà ấy đang làm để thúc đẩy quyền lợi của cộng đồng LGBT đồng thời dành thời gian cho 18 đứa cháu cùng 10 người con của mình,” Hutchins nói vào thời điểm đó.

Caitlyn Jenner là người theo đảng Cộng hòa lâu năm, bà từng công khai ủng hộ cựu Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông, nhưng sau đó nói rằng cách lãnh đạo của vị tỉ phú này “cực kỳ đáng thất vọng”. Bà công khai chỉ trích chính sách LGBT của chính quyền Trump, gọi cách tiếp cận của ông đối với các vấn đề quyền bình đẳng là “một thảm họa”.

Caitlyn Jenner trước đó cũng bày tỏ sự hối hận về việc chia sẻ công khai những quan điểm chính trị của mình, bà nói rằng góc nhìn của mình đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội. “Tôi ước rằng mình chưa bao giờ nói về chính trị. Tôi nghĩ rằng bản thân đã nhìn những vấn đề của LGBT toàn màu hồng. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình theo rất nhiều cách. Tôi yêu cộng đồng của mình và thực sự muốn giúp đỡ”, bà nói với People.

Caitlyn Jenner được biết đến là ngôi sao truyền hình thực tế, cựu vận động viên Olympic nổi tiếng của Mỹ. Thời chưa chuyển giới, bà tên Bruce Jenner, trải qua 3 cuộc hôn nhân (trong đó có Kris Jenner - mẹ của Kim Kardashian) và có 6 người con ruột. Năm 2015, cha của chị em Kylie - Kendall Jenner lần đầu xuất hiện với tư cách là phụ nữ chuyển giới và lấy tên Caitlyn Jenner. Bà xuất hiện trong show thực tế đình đám nhà Kardashian - Jenner mang tên Keeping Up with the Kardashians và sở hữu chương trình riêng I Am Cait ghi lại cuộc sống sau khi chuyển giới.