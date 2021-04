Kim ‘siêu vòng ba’ chính thức trở thành tỉ phú đô la

Kim Kardashian thành lập KKW Beauty vào năm 2017 sau thành công của Kylie Cosmetics - thương hiệu mỹ phẩm do Kylie Jenner tạo ra. Học hỏi mô hình kinh doanh từ em gái cùng mẹ khác cha, bà mẹ 4 con nhanh chóng ăn nên làm ra. Trong lần đầu ra mắt, thương hiệu của Kim đã bán sạch 300.000 bộ kit tạo khối chỉ trong vòng 2 giờ. Đến năm 2018, việc kinh doanh mở rộng quy mô sang phấn mắt, kem che khuyết điểm, son môi và nước hoa, mang lại doanh thu khoảng 100 triệu USD. Năm ngoái, cô bán 20% cổ phần của KKW Beauty cho tập đoàn mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD trong một thương vụ mà công ty này được định giá 1 tỉ USD.

Ngoài ra, phần tài sản còn lại của Kim Kardashian nằm ở tiền mặt và các khoản đầu tư, trong đó có bất động sản. Kể từ năm 2012, cô đã kiếm được ít nhất 10 triệu USD trước thuế nhờ vào khoản tiền tham gia chương trình Keeping Up With the Kardashians , quảng cáo, nguồn thu từ các trò chơi, ứng dung di động… Người đẹp 41 tuổi cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị đồng thời hữu cổ phiếu của nhiều công ty lớn.