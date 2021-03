Kim ‘siêu vòng ba’ gây sốt với ảnh bikini bốc lửa khoe thân hình đồng hồ cát

Trong khi Kim Kardashian cố tỏ ra bình thản trước biến cố đổ vỡ hôn nhân thì các thành viên khác trong gia đình Kardashian - Jenner đang rất lo lắng cho cô và khẳng định sẽ luôn ở bên người đẹp. Trong tập mới nhất của show thực tế Keeping Up with the Kardashians phát sóng hôm 25.3, bà trùm kinh doanh miễn cưỡng nói về những căng thẳng với Kanye West , các chị em gái của mỹ nhân “siêu vòng ba” cố gắng giúp cô thoát khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi bằng cách tâm sự, tổ chức tiệc tùng.