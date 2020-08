'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My trẻ như thiếu nữ ở tuổi 53

Ở tuổi 53, Châu Hải Mỵ luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện trên truyền hình bởi vẻ đẹp “hack” tuổi. Dù đã bước sang độ tuổi ngũ tuần nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được làn da căng mịn, lối ăn vận trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Năm ngoái khi đóng vai Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ thiên đồ long ký 2019, Châu Hải My thậm chí còn được khen xinh đẹp hơn cả dàn môn đồ của phái Nga Mi.

Gần đây trong thời gian cách ly xã hội tại Trung Quốc, Châu Hải My thường xuyên cập nhật các video, bài viết chia sẻ về bí quyết bảo vệ sức khỏe, thư giãn trong mùa dịch. Nữ diễn viên chăm chỉ đăng các video nấu ăn, ghi lại sinh hoạt thường ngày và trò chuyện cùng người hâm mộ. Cô cũng tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung bao năm qua trong các vlog đăng tải trên mạng xã hội Douyin.

Vẻ đẹp của Châu Hải My trong tạo hình vai Diệt Tuyệt sư thái phiên bản 2019 Ảnh: Weibo

“Người đẹp không tuổi” cho biết để duy trì vẻ tươi trẻ, cô siêng năng tập luyện yoga và rất chú ý dưỡng da mỗi ngày. Theo Châu Hải My, phụ nữ ở độ tuổi trung niên không nên vì muốn giữ dáng mà bất chấp tập luyện các môn thể thao nặng nhọc. Bản thân nữ diễn viên tránh chạy bộ và đi cầu thang nhiều vì các hoạt động trên có thể dẫn đến chứng viêm khớp. Thay vào đó, cô tập các bài tập giãn cơ, yoga để rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể. Mỗi tối, Châu Hải My đều tẩy trang kỹ càng và sử dụng nước cân bằng để giữ ẩm và làm sạch lỗ chân lông. Diễn viên Tân Võ Tắc Thiên còn cho biết cô rất thích ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều collagen

Bên cạnh đó, Châu Hải My khuyên chị em phụ nữ hãy chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần bởi đó là yếu tố tiên quyết để kéo dài tuổi xuân. Những hoạt động thư giãn Châu Hải My yêu thích là nấu ăn và làm vườn. Năm 2003, cô quyết định chuyển nhà từ Hồng Kông về Bắc Kinh nhằm có nhiều không gian hơn, thỏa mãn sở thích làm vườn. Trong thời gian cách ly xã hội, nữ diễn viên cũng cố gắng duy trì nhiều hoạt động để tránh cảm thấy bị tù túng, căng thẳng. “Hầu hết các dự án công việc của tôi trong thời gian này đều bị hoãn lại vì dịch bệnh. Tuy nhiên tôi tự làm bản thân vui vẻ bằng cách nấu nhiều món ngon. Tôi cảm thấy khá thoải mái trong thời gian này”, Châu Hải My chia sẻ.