Con gái Miêu Kiều Vỹ ra nước ngoài đóng phim vì không muốn núp bóng cha

Trên Instagram cá nhân, ái nữ nhà tài tử Anh hùng xạ điêu thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày ở Canada. Cô chăm chỉ làm việc trên phim trường, trau dồi kỹ năng diễn xuất và tích cực tập luyện để giữ thân hình khỏe đẹp. Theo IMDb, Miêu Đồng bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, sau khi tốt nghiệp Đại học British Columbia (Canada). Khoảng 5 năm gắn bó với công việc diễn xuất ở xứ người, nữ diễn viên đã xuất hiện trong một số tác phẩm như: Upload, Get Shorty, The Past Never Dies, Die in A Gunfight…