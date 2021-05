Con gái Mỹ Linh 'đối đầu' Erik, Han Sara trong show ca nhạc mới

Được biết là quán quân của The Voice 2017 và huấn luyện viên The Voice Kid 2019, Ali Hoàng Dương khiến mọi người bất ngờ khi trở thành chiến binh của The Heroes. Chính vì thế, khán giả khá tò mò liệu nam ca sĩ có thể đạt được thành công như anh từng làm cách đây 5 năm

Ảnh: BTC