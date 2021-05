Cuộc sống bình dị của tài tử Châu Nhuận Phát ở tuổi xế chiều

So với thời đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của Châu Nhuận Phát giản dị, yên bình hơn. Kể từ khi tham gia tác phẩm Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành , khán giả không còn thấy tài tử đình đám một thời xuất hiện trên màn ảnh. Bộ phim mới của ông là Be Water, My Friend được quay từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định lịch phát hành. Trong quá trình tham gia dự án này, nam diễn viên từng nhập viện điều trị vì gặp chấn thương. Thời gian qua, tài tử Bến Thượng Hải hạn chế đóng phim mà quay về với cuộc sống thường nhật tự do, tự tại. Ông cực kỳ chú trọng việc rèn luyện sức khỏe.