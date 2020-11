Miêu Kiều Vỹ trải lòng về cuộc hôn nhân thăng trầm bên Thích Mỹ Trân

Miêu Kiều Vỹ kể ông và Thích Mỹ Trân bắt đầu hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong phim You only live twice (1982). Thời yêu nhau, cả hai mới ngoài đôi mươi và được khen ngợi bởi sự đẹp đôi, cân xứng. Từ khi cùng chung bước, cặp sao đã học cách thỏa hiệp, nhường nhịn đối phương. Miêu Kiều Vỹ là người điềm tĩnh, lý trí trong khi Thích Mỹ Trân lại bốc đồng và thiếu kiên nhẫn. Hai tính cách trái ngược nhau khiến họ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn thậm chí không ít lần nói lời chia tay. Tuy nhiên, kể cả khi không còn bên nhau, hai nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc. Sau quá trình cưa cẩm dai dẳng của tài tử họ Miêu, mỹ nhân sinh năm 1962 lại mủi lòng, quyết định nối lại tình xưa.