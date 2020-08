Miêu Kiều Vỹ chia sẻ lý do chia tay Mai Diễm Phương

Chuyện tình ngắn ngủi giữa “hổ tướng” Miêu Kiều Vỹ và danh ca Mai Diễm Phương là mối duyên mà không nhiều khán giả nhớ tới, cũng là quãng thời gian tài tử họ Miêu thường lảng tránh mỗi khi bị nhắc lại. Tuy nhiên, theo China Press hôm 27.8, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Anh hùng xạ điêu cuối cùng đã chịu tiết lộ lý do anh chia tay siêu sao ca nhạc này những năm 1980. Đây là một trong số lần hiếm hoi ông bố 2 con nhắc đến đoạn tình cảm dang dở này của mình.

Thập niên 1980, Miêu Kiều Vỹ là một trong những diễn viên trẻ hot nhất TVB còn Mai Diễm Phương là ca sĩ đang lên của làng giải trí Hương Cảng. Hai người đóng cặp trong bộ phim Summer Kisses Winter Tears (1984). Trong một talkshow được đăng tải gần đây, nam diễn viên 62 tuổi thừa nhận rằng mình và diva họ Mai đã có nhiều điểm đồng điệu và chung nhiều sở thích, họ nảy sinh tình cảm vì đóng chung một bộ phim. Sao phim Sứ đồ hành giả khen ngợi tình cũ là một phụ nữ rất thú vị và cá tính. Tuy nhiên, Miêu Kiều Vỹ cho biết họ không có duyên phận để tiếp tục mối quan hệ lãng mạn.

Tài tử họ Miêu có mối tình sâu nặng với cựu diễn viên Thích Mỹ Trân, bộ đôi hiện có tổ ấm viên mãn bên hai người con đều đã trưởng thành ẢNH: INSTAGRAM NV

Thay vì nhắc nhiều hơn về cuộc tình chóng vánh với ngôi sao quá cố, nghệ sĩ lại chia sẻ về mối quan hệ gắn bó lâu năm với bà xã Thích Mỹ Trân, một cựu diễn viên TVB. Bộ đôi lần đầu diễn xuất cùng nhau trong phim truyền hình You Only Live Twice (1981) rồi bắt đầu hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1990.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5.2020, Thích Mỹ Trân cho biết cô và Miêu Kiều Vỹ có khoảng thời gian 8 năm bên nhau đầy biến động. Cặp sao thường xuyên cãi vã, bất đồng thậm chí chia tay từ rất sớm. Theo nhiều nguồn tin, khoảng thời gian chia tay Thích Mỹ Trân, Miêu Kiều Vỹ đã phải lòng Mai Diễm Phương và hẹn hò giọng ca huyền thoại.

Bước khỏi mối tình chớp nhoáng với Mai Diễm Phương, Miêu Kiều Vỹ vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn năm xưa của mình ẢNH: HK01

Do chưa thực sự quên người cũ, “hổ tướng” TVB cho biết khi ấy bản thân phải đứng trước việc lựa chọn giữa hai cô gái. Cuối cùng, nam diễn viên đã quyết định về bên bà xã hiện tại. “Tôi phải quyết định chọn một người để yêu, không thể "chân đạp hai thuyền" nên đã chọn Mỹ Trân”, nam diễn viên Thượng Hải truyền kỳ tiết lộ. Thời điểm ấy, tài tử sinh năm 1958 sau đó đã thú nhận quyết định của mình với Mai Diễm Phương và nữ ca sĩ đã chấp nhận một cách nhã nhặn bởi tình cảm của họ chưa quá sâu nặng.