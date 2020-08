Á hậu TVB vẫn sống sang chảnh dù thất nghiệp hơn 1 năm vì scandal ngoại tình

Tháng 4.2019, Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An gây chấn động làng giải trí Hồng Kông khi vụ ngoại tình của bộ đôi bị phanh phui. Sau bê bối “vụng trộm”, cả hai nhận “gạch đá” dữ dội từ công chúng, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Mỹ nhân họ Huỳnh bị loại khỏi dự án Bằng chứng thép 4 và "đóng băng" hoạt động tại TVB . Trong khi Hứa Chí An được vợ tha thứ, mối quan hệ giữa Huỳnh Tâm Dĩnh với Mã Quốc Minh lại tan vỡ sau scandal chấn động này. Cô từng phải ra nước ngoài tránh “bão” dư luận suốt nhiều tháng trước khi có đủ can đảm trở lại quê nhà.