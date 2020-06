Hứa Chí An trải lòng về scandal ngoại tình chấn động với Huỳnh Tâm Dĩnh

Theo Jayne Stars, Hứa Chí An vừa xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình âm nhạc Chill Club hồi đầu tuần và nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Đây là lần đầu tiên, nam nghệ sĩ U.55 công khai xuất hiện trong hơn một năm qua. Theo lời Hứa Chí An, thời gian đã giúp anh suy ngẫm sâu sắc về bản thân và nỗ lực thay đổi theo hướng tích cực hơn.

“Trong khoảng thời gian im lặng này, tôi đã suy ngẫm và học hỏi rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng bản thân đã trưởng thành lên nhiều lắm. Đã có những giai đoạn khó khăn trong suốt những chuỗi ngày ấy nhưng tôi luôn khích lệ bản thân cố gắng hết sức để hướng tới tương lai. Tôi cảm thấy rằng hiện tại là thời điểm tốt nhất để ra ngoài, đối mặt với chính mình và xã hội”, nam ca sĩ đình đám xứ Cảng thơm giải thích lý do tái xuất showbiz.

Nam nghệ sĩ tuyên bố với báo chí: “Tôi đứng ở đây hôm nay là muốn nói với các bạn rằng tôi đã sẵn sàng. Tôi ở đây để chịu trách nhiệm cho những hành động và lời nói của mình. Tôi không thể nói trước được tương lai sẽ ra sao nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang tốt hơn so với quá khứ”. Anh cũng cho biết bà xã đã động viên, tiếp thêm sức mạnh cho mình. “Tôi đã do dự và tự hỏi rằng mình đã sẵn sàng chưa nhưng vợ tôi khuyên tôi phải luôn sẵn sàng và suy nghĩ tích cực hơn. Hiện tôi vẫn còn đôi chút lo lắng khi đối mặt với mọi người. Cần có sự dũng cảm nhất định khi đối mặt với quá khứ của mình”, ngôi sao Hương Cảng nói thêm. Giọng ca nhóm Big Four cũng cho biết bản thân không dám hứa sẽ trở lại làm việc, nhất là giữa mùa dịch Covid-19 mà sẽ để công ty quyết định.