Huỳnh Tâm Dĩnh và Lê Chấn Diệp bị TVB ‘đá’ vì đời tư bê bối?

On cho hay vì không thể cứu vãn hình ảnh của Huỳnh Tâm Dĩnh và Lê Chấn Diệp trước làn sóng phản đối dữ dội, nên TVB nhiều khả năng đã quyết định kết thúc hợp đồng với cả hai sớm hơn dự kiến.

Được biết, hợp đồng của TVB và Huỳnh Tâm Dĩnh còn lâu mới kết thúc. Ngoài ra, cô cũng chấp nhận nghỉ ngơi không lương thời gian qua. Dù vậy, TVB vẫn không mặn mà chuyện giữ chân một nghệ sĩ không làm việc và cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Đặc biệt, TVB cũng không thể cứu vãn được hình ảnh của cô. On bật mí rằng ràng buộc giấy tờ giữa tình cũ Mã Quốc Minh với TVB sẽ chính thức chấm dứt trong vòng hai tháng tới, kết thúc 8 năm sự nghiệp của cô tại TVB.

Những bộ phim truyền hình của Huỳnh Tâm Dĩnh may mắn vẫn sẽ được phát sóng. Trước vụ “giật chồng” đàn chị, cô đã kịp đóng bốn tác phẩm màn ảnh nhỏ là là Bằng chứng thép 4 Forensic Heroes 4 ), Nha hoàn đại liên minh (The Maid Alliance), Ngọ hạ nữ cao âm (Finding Her Voice) và Câu chuyện thời đại số (The Offliners). Trong số bốn phim, Nha hoàn đại liên minh và Ngọ hạ nữ cao âm an toàn “lên sàn”. Bằng chứng thép 4 phải cắt cảnh của nàng Á hậu Hồng Kông và quay lại. Còn Câu chuyện thời đại số từng cân nhắc thay phân đoạn có mặt của Huỳnh Tâm Dĩnh. Thế nhưng, vì chi phí cao, tốn thời gian và công sức nên ê-kíp vẫn giữ nguyên. Câu chuyện thời đại số rất có thể là tác phẩm cuối cùng của cô tại TVB. Khi báo chí hỏi Huỳnh Tâm Dĩnh về sự nghiệp sắp tới, cô nhắn lại biểu tượng cảm xúc hình mặt cười và đáp: “Khi có thông tin mới, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Cảm ơn các bạn quan tâm”.