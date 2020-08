Cựu ngôi sao Disney bị bắt vì hành hung bạn trai

Theo nguồn tin từ sở cảnh sát, nữ diễn viên phim Stuck in the Middle và bạn trai đã có cuộc cãi vã gay gắt trước đó. Người đẹp 21 tuổi không kiềm chế được bản thân từ đó có những hành động làm tổn thương cơ thể đối phương. Với bằng chứng hành hung rõ ràng, cảnh sát đã quyết định bắt giữ mỹ nhân 9X. Tuy nhiên, cô sớm được tại ngoại sau khi đã đóng khoản tiền 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng). E!News tiết lộ Ronni Hawk dự kiến ra tòa vào ngày 11.12 tới. Hiện chi tiết xung quanh vụ việc vẫn chưa được công khai.

Ronni Hawk (áo hồng, bìa phải) nổi tiếng với Stuck in the Middle

Ronni Hawk sinh năm 1999, cô là diễn viên trẻ rất được yêu mến tại Mỹ. Người đẹp từng có cơ hội tham gia nhiều quảng cáo khác nhau ngay khi mới 12 tuổi. Cô bắt đầu gắn bó với công việc người mẫu ở Florida trước khi quyết định mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất và cùng gia đình chuyển đến Los Angeles để theo đuổi ước mơ. Ngôi sao 21 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai Rachel Diaz trong loạt phim Stuck in the Middle của Disney Channel. Ngoài ra, ngôi sao 9X cũng ghi dấu ấn với vai Olivia trong series On My Block trên Netflix . Năm 2020, cô xuất hiện trong Legacies của The CW.