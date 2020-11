Cựu thần tượng chuyển sang đóng phim 18+ có thu nhập ngàn đô

Bên dưới video Sexual Life TV, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe đến mức thu nhập của cựu nữ thần tượng. Song song đó, một số fan thì ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Seung Ha. Cô giờ đây trông chững chạc và sexy với trang phục bó sát , khác hẳn hình tượng trong sáng thơ ngây lúc ca hát trong nhóm Baba. Lần cuối cùng cô hoạt động cùng Baba là đợt quảng bá single This is the world năm 2018. Hiện Seung Ha phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn viên phim khiêu dâm.