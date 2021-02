Dân mạng 'phát sốt' khi Hoài Linh làm thơ chúc tết 63 tỉnh thành

"Gửi lời chúc trước, đến xứ Cà Mau

Cua gạch hàng đầu, ngày càng nổi tiếng

Người dân bám biển, đất mũi nổi danh

Du lịch lữ hành, ngày càng phát triển,

Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, U Minh

Năm Căn,Thới Bình khấm khá, phát triển"

Từ Cà Mau, anh lần lượt chúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khác và miền Trung, miền Bắc và kết thúc ở Lạng Sơn:

"Rêu phong, nắng mưa Tam Thanh, Bắc Lệ

Ấy là chưa kể đến phố Kỳ Lừa

Câu ca dao xưa có nàng Tô Thị

Chảy qua thành thị có sông Kỳ Cùng

Vang danh khắp vùng, uy linh nức tiếng

Đôi lời xin chuyển đến ải Nam Quan

Lời chúc bình an năm mới hạnh phúc.

Bài thơ đã chúc sáu ba tỉnh, thành

Văn thơ không rành, tấm lòng là chính

Gửi lời cung kính cầu xin Tiền Nhân

Phù hộ con dân nước Việt vạn phúc

Năm mới sung túc gặp vạn điều may

Qua cơn dịch này, Việt Nam cường thịnh".

Chỉ sau một ngày, video chúc Tết của Hoài Linh thu hút hơn 450 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận của khán giả. Hầu hết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của danh hài. Nhiều cư dân mạng để lại lời khen kèm theo quê quán của mình cùng lời chúc sức khỏe, bình an gửi đến Hoài Linh: "Quảng Ngãi chúc chú Hoài Linh và bà con cả nước mình năm mới dồi dào sức khỏe", "Ôi, chú phải là một người rất yêu đất nước hình chữ S này mới có thể làm ra được bài thơ tinh tế như vậy", "Hoài Linh đa tài, làm thơ cũng hay nữa"... Cuối video, danh hài cầu mong mọi người được bình an, đồng thời hi vọng khán giả sẽ cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 . "Chúc cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch mọi sự tốt đẹp", Hoài Linh nói.