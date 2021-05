Dân mạng rầm rộ tẩy chay thần tượng Trung Quốc hai lần chia sẻ đường lưỡi bò

Điều này khiến dân mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, lập chiến dịch tẩy chay Lưu Vũ rầm rộ trên Twitter và Facebook. Trên Twitter, hashtag “Say no to nine dash line, LiuYu” (tạm dịch: “Nói không với 'đường 9 đoạn’, Lưu Vũ”) nhiều giờ liền đứng đầu top trending Việt Nam với gần 40.000 lượt chia sẻ. Còn trên Facebook, hashtag “Say no to nine dash line” cũng được đăng tải trên khắp các diễn đàn, nhóm hoặc fanpage liên quan đến sao Hoa ngữ. Ngoài ra, dân mạng Việt còn đẩy hashtag “ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam " để khẳng định chủ quyền biển đảo đất nước, đi kèm hashtag "Liuyu Vietnamese fan get out of Vietnam" ("Fan Việt của Lưu Vũ hãy cút khỏi Việt Nam đi").