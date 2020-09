Dàn sao Việt chia sẻ về mẹ nhân mùa Vu Lan

Vu Lan năm nay, gia đình Trà Ngọc Hằng có nhiều nỗi niềm khi người anh thân thương của cô vừa ra đi. Người đẹp dành nhiều thời gian ở bên cạnh, an ủi mẹ. Cô cũng phát tâm ăn chay, tụng kinh hằng ngày để cầu siêu cho anh và cầu bình an cho gia đình. Trà Ngọc Hằng chia sẻ: “Những ngày qua mẹ của Trà Ngọc Hằng vẫn chưa nguôi nỗi buồn, nhìn mẹ mà Hằng cảm thấy thương quá đỗi. Biết là lúc này làm gì mẹ cũng không vui lên, nhưng Hằng cũng mong khi mình ở bên cạnh, mẹ sẽ dần nguôi ngoai". Mỹ nhân sinh năm 1990 tiết lộ thời điểm này, cô dành nhiều thời gian đi chùa, phóng sanh mong phước lành đến với gia đình, đặc biệt là người mẹ của mình.

Với Minh Tú , Vu Lan năm nay, cô cố gắng sắp xếp công việc để có thể về nhà với ba mẹ. Bên cạnh đó, mẹ của huấn luyện viên The Face Vietnam 2017 là người có đức tin vào Phật giáo nên vào khoảng thời gian này, bà hay đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình nên siêu mẫu sẽ đi cùng. Minh Tú khẳng định: “Mẹ luôn là niềm tự hào, là nơi để tựa vào mỗi khi mệt mỏi của Minh Tú nên hơn hết, Tú luôn mong mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe , thật hạnh phúc và bình an. Đặc biệt là mẹ sẽ luôn yêu đời và sống thật lâu với anh em Tú".