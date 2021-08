Danh hài Nhật Cường kể về sự cố nhớ đời khi diễn cùng Hoàng Sơn

Chia sẻ với Thanh Niên, Nhật Cường cho biết hành trình làm nghề của ông có nhiều điều khiến bản thân tự hào. Nam nghệ sĩ hạnh phúc vì được đồng nghiệp tôn trọng và được khán giả yêu thương, ủng hộ. Đồng thời, diễn viên Vì sao tôi điên hãnh diện vì bản thân không chạy theo đồng tiền mà bán rẻ tên tuổi mình dày công gầy dựng. “Tôi thấy may mắn vì có nhiều vai diễn hay, ấn tượng với khán giả. Chỉ có tiếc nuối duy nhất là sân khấu hài không còn đất sống. Ôi đã qua rồi cái thời phóng xe cõng nhau chạy show nhiều tụ điểm trong một đêm”, Nhật Cường chia sẻ.

Nói về thông tin thời hoàng kim , nghệ sĩ hài có thể mua biệt thự, xe hơi nhờ cát sê “khủng", Nhật Cường lên tiếng: “Tôi thấy chỉ có thể mua nhà thôi, nếu nghệ sĩ hài đó biết dành dụm, tiết kiệm. Đối với những nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng thì show nhiều đủ mọi lĩnh vực (phim, truyền hình, sự kiện, sân khấu…) thì có thể mua biệt thự, nhưng cũng phải tiết kiệm. Còn phung phí hay lao vào đỏ đen, cá độ đều “banh nóc” hết”.

Hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nghệ sĩ Nhật Cường ở Mỹ cùng gia đình Ảnh: FBNV

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ khi hoạt động nghệ thuật , Nhật Cường kể năm 1996, ông và Hoàng Sơn có tham gia tiết mục Xích lô ở sân khấu Trống đồng. Đạo cụ để cả hai biểu diễn là những chiếc ghế. Ông nhớ lại: “Lúc đó khán giả đông lắm, chúng tôi vừa chạy show tới nên lấy hai cái ghế lên diễn liền. Vô tình cái ghế đó bị gãy, tôi té xuống giữa sân khấu, khán giả nhìn thấy cười quá trời. Tôi lúc đó cũng bị ngượng ngùng, đứng hình cả phút đồng hồ mà giống như một thế kỷ vậy. Không hiểu sao tôi thích ứng được và nói với bạn diễn rằng: “Chờ tí xíu tôi bể bánh xe rồi, để tôi chạy vô trong thay bánh xe khác”. Sau đó tôi chạy vô trong lấy chiếc ghế khác rồi ra diễn tiếp”.

Diễn viên sinh năm 1955 kể thêm vào năm 2007, ông gặp sự cố bị chấn thương do đá bóng. Khi đưa vào viện, bác sĩ khuyên nam nghệ sĩ phải nghỉ ngơi trong vòng nửa tháng và tập vật lý trị liệu. Tình huống này khiến Nhật Cường thấy khó xử bởi ông nghĩ sẽ không đi diễn được và sợ thất hứa với các bầu sô. Tuy nhiên sau đó, nam nghệ sĩ quyết định đổi kịch bản để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. “Tôi nghĩ ra tiểu phẩm ông cụ non phê phán vấn đề tệ nạn xã hội. Lúc đó tôi đi diễn chung với Quách Hồ Ninh, Hoài Ân. Mỗi lần chạy tới tụ điểm là đồng nghiệp cõng tôi vô sân khấu để diễn cảnh say xỉn, hết tiểu phẩm thì Quách Hồ Ninh cõng tôi ra xe để di chuyển sang tụ điểm khác. Khán giả cứ nghĩ tôi nhập vai xuất thần mà mọi người không biết rằng tôi đang bị chấn thương. Đó cũng là kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi”, ông hài hước cho hay.

Nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với khán giả bởi các tiểu phẩm như Vì sao tôi điên, Xích lô... Ảnh: FBNV

Đánh giá về sân khấu hài ở Việt Nam hiện nay, Nhật Cường bộc bạch: “Tôi thấy đang ngoi ngóp. Đã vậy còn bị đại dịch hai năm nay nên coi như tê liệt luôn. Thật ra thời buổi 4.0 ai cũng có điện thoại trên tay, tha hồ coi phim, hài kịch, ca nhạc, gameshow… Đâu nhiều người đến sân khấu nữa. Nên hầu như các sân khấu hài phải đóng cửa hoặc cho thuê. Tôi thấy buồn lắm. Biết bao giờ mới trở lại thời hoàng kim của sân khấu hài? Chỉ tội cho thế hệ trẻ sau này, học ra trường mà không có đất dụng võ”.