Dấu ấn thời trang của huyền thoại làng mốt Pierre Cardin

Từ thợ may không tên tuổi đến tài năng trẻ xuất chúng của làng mốt

Pierre Cardin sinh năm 1922 tại một thị trấn gần Venice (Ý) trong gia đình thương gia rượu giàu có. Năm lên 2, ông cùng gia đình chuyển đến Pháp sống, mảnh đất phồn hoa, tươi đẹp này đã nuôi dưỡng tâm hồn, óc thẩm mỹ và niềm say mê của cậu bé gốc Ý với thời trang. 14 tuổi, ông bắt đầu học nghề thợ may rồi chuyển đến Paris năm lên 23 để học kiến trúc và làm việc với hãng thời trang Paquin, sau đó là Elsa Schiaparelli. Tại thủ đô hoa lệ của nước Pháp, Cardin gặp đạo diễn Jean Cocteau. Năm 1945, chàng trai trẻ có cơ hội thiết kế mặt nạ cùng trang phục cho tác phẩm kinh điển La Belle et La Bete (Người đẹp và quái vật) của nhà làm phim nói trên. Một năm sau đó, Pierre Cardin chuyển đến Christian Dior , tiếp tục miệt mài với công việc sáng tạo.