Diễm My 9X tiết lộ chuyện điên rồ từng làm vì bạn trai Việt kiều

Xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt tại chương trình Chị em chúng mình, Diễm My 9X lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện tình yêu giữa cô và bạn trai Việt kiều. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã quen nhau được 4 năm. Khi được Hương Giang hỏi: “Điều điên rồ nhất bạn từng làm vì tình yêu là gì?”, Diễm My trả lời đó là chuyến viếng thăm “đánh úp” xuyên lục địa mà cô dành cho bạn trai. Vì trước đây người yêu làm việc ở Úc nên nữ diễn viên phải trải qua thời gian 2 năm yêu xa. Trong một buổi tối ngẫu hứng, Diễm My đặt vé bay sang Úc và có mặt trước cửa nhà người yêu vào đúng 9 giờ sáng hôm sau khiến anh vô cùng bất ngờ.

Cử chỉ lãng mạn của Diễm My 9X dành cho người yêu khiến các nữ nghệ sĩ vô cùng ngưỡng mộ. Nữ chính Tình yêu và tham vọng cho biết bản thân cô cũng có dịp hiểu thêm về bạn trai sau lần “kiểm tra” đột ngột đó. “Bay sang bên ấy, vào nhà thì mình rất bất ngờ vì nhà cửa của anh ấy đâu đấy đều rất gọn gàng, ngăn nắp, mùng mền gì cũng xếp rất đàng hoàng”, Diễm My 9X nhớ lại. Tương tự như đàn em, NSND Lê Khanh cũng rất ưa thích sự lãng mạn. Nữ nghệ sĩ thổ lộ từng có lần thử bất chợt ghé thăm ông xã tại cơ quan vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, kết quả nhận được lại không hề lãng mạn chút nào khi bà lại bị ông xã “hờn mát”: “Chắc là nghi ngờ nên muốn đến bắt quả tang chứ gì”. Từ đó, NSND Lê Khanh không còn dám “ú òa” chồng như thế nữa.

Buổi tâm sự với Chị em chúng mình cũng là lần đầu tiên Diễm My 9X bật mí nguyên nhân cô và bạn trai Việt kiều từng có thời gian đổ vỡ rồi quyết định quay lại với nhau. Nữ diễn viên cho biết vì quen nhau đã quá lâu nên có lúc cô và bạn trai không còn giữ được ngọn lửa tình yêu hừng hực như lúc ban đầu. Thứ duy nhất còn lại chỉ là sự khác nhau trong tính cách và những mâu thuẫn không thể hóa giải. Vì vậy, cả hai chia tay một thời gian, 4 tháng không hề liên lạc hay nói chuyện để cùng nhau ngẫm lại về mối quan hệ. Diễm My 9X nói: “Tuy vậy sau một thời gian, chúng tôi lại cảm thấy mình có thể dung hòa được. Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn”.

Bạn trai Diễm My 9X là Vinh Nguyễn, một doanh nhân Việt kiều sống tại Úc. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2017. Dù công việc khá bận rộn nhưng Vinh Nguyễn vẫn dành thời gian để tháp tùng Diễm My 9X tới các sự kiện giải trí hoặc đưa bạn gái đi du lịch, nghỉ dưỡng. Cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm ngày càng thắm thiết nhưng Diễm My 9X vẫn còn lấp lửng khi được hỏi về chuyện kết hôn. Nữ diễn viên còn tếu táo nói rằng khi nào Ninh Dương Lan Ngọc lấy chồng thì cô mới cưới theo. Đáp lại lời Diễm My 9X, Lan Ngọc cũng mạnh miệng tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới chung hai cặp, mang tình bạn đi từ trong phim ra đến ngoài đời khiến cả trường quay cười không ngớt.