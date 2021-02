Diễn viên đắt giá nhất ‘Tây Du Ký’, đóng 3 phút đạo diễn thuê máy bay đón

Thời điểm đó, Mã Lan là tên tuổi cực kỳ nổi tiếng, nghệ sĩ cấp quốc gia của Trung Quốc . Bà không đóng phim mà hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và là ngôi sao kịch Hoàng Mai ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Nữ diễn viên cùng đạo diễn Dương Khiết là người quen cũ, khi đoàn phim Tây Du Ký chuẩn bị quay sự ra đời của Đường Tăng, nhà làm phim tài danh này đã nhắm ngay Mã Lan vào vai Ân tiểu thư - mẹ của Đường Tam Tạng. Dương Khiết khi ấy đã mời nghệ sĩ này đến Vân Nam để quay phim, tuy nhiên, từ An Huy đến đó phải mất mấy ngày tàu mới tới và ảnh hưởng lớn đến lịch trình của nữ diễn viên.

Khi nhận lời từ chối từ đoàn kịch cũng như Mã Lan với lý do lịch trình bận rộn, Dương Khiết vẫn cương quyết không đổi diễn viên vì cho rằng chỉ có mỹ nhân họ Mã mới thể hiện được nhân vật này một cách xuất sắc. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, đạo diễn Tây Du Ký phái trợ lý đến An Huy “đòi người”, nếu trong vòng 5 ngày không mời được, phim sẽ ngừng quay. Sau nhiều lần bị Sở Văn hóa tỉnh, đoàn kịch làm khó dễ, cuối cùng vị này cũng mời được Mã Lan. Tuy nhiên, thời gian quá ngắn ngủi, họ phải tức tốc từ An Huy về Bắc Kinh sau đó từ Bắc Kinh thuê máy bay bay thẳng đến Vân Nam để kịp thời gian. Nhờ thế mà nữ diễn viên có mặt trên phim trường đúng ngày, bà không ăn uống gì, quay một mạch hết các cảnh phim của mình rồi liền gấp rút trở về An Huy.