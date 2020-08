'Hồng Hài Nhi' Triệu Hân Bồi thành đạt sau 34 năm đóng 'Tây Du Ký'

Sao nhí được yêu thích nhất Tây Du Ký

Tây du ký (1986) trở thành tác phẩm truyền hình kinh điển đối với biết bao thế hệ khán giả khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt cùng dàn diễn viên hùng hậu quy tụ những nghệ sĩ tài năng từ già đến trẻ. Có không ít sao nhí xuất hiện trong kiệt tác truyền hình của đạo diễn Dương Khiết nhưng nhân vật gây ấn tượng hơn cả có lẽ là Triệu Hân Bồi, người thủ vai Hồng Hài Nhi.

Triệu Hân Bồi sinh năm 1977 tại Bắc Kinh, từ nhỏ, anh đã sở hữu ngoại hình đáng yêu, tính cách hoạt bát, vui vẻ. Có bố mẹ là những kỹ thuật viên bận rộn, sao nhí họ Triệu chủ yếu sống trong sự chăm sóc của bà. Năm Triệu Hân Bồi lên 5 tuổi, đoàn phim Grow up (Truất tráng thành trưởng) đã đến trường mẫu giáo để tìm diễn viên nhí cho phim. Khi ấy, cậu bé lém lỉnh này đã gây ấn tượng với cả ê-kip vì sự lanh lợi, nghịch ngợm, không ngại diễn xuất trước ống kính. “Ưu điểm của tôi có lẽ là sự tự tin khi đứng trước ống kính hay chốn đông người. Một số em nhỏ cùng trang lứa thường sẽ rụt rè, hành động hơi vặn vẹo, lo sợ, mất tự nhiên nhưng tôi khi ấy lại không như vậy. Có lẽ tôi được chọn còn một phần nhờ khuôn mặt dễ thương”, nam diễn viên chia sẻ với China Daily.

Tây Du Ký không phải là bộ phim đầu tiên Triệu Hân Bồi tham gia nhưng là tác phẩm giúp anh được khán giả nhớ mặt đến tận bây giờ ẢNH: CCTV

Do tham gia đóng phim ở tuổi quá nhỏ, mẹ Triệu Hân Bồi đã sắp xếp thời gian theo con trai đến phim trường để tiện bề chăm sóc, trông nom. Thời điểm tham gia Grow up, sao nhí này cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt của Vu Hồng, người thường cùng mẹ Hân Bồi chăm lo cho anh trên trường quay. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, ngôi sao năm xưa cho biết anh may mắn có được kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi tham gia bộ phim đầu đời.

Theo Sina, khi Triệu Hân Bồi lên 8 tuổi và đang là học sinh tiểu học, quá trình quay phim Tây Du Ký bắt đầu. Vu Hồng trở thành trở thành thư ký trường quay của phim (về sau, bà kết hôn với Lục Tiểu Linh Đồng , nam diễn viên thủ vai Tôn Ngộ Không). Ngày quay phim đã cận kề nhưng đạo diễn Dương Khiết không khỏi lo lắng, sốt ruột khi mãi chưa chọn được diễn viên nhí đóng vai Hồng Hài Nhi. Đây là nhân vật không chỉ tinh nghịch, ranh ma còn phải sở hữu ngoại hình lém lỉnh, đáng yêu của một đứa trẻ. Đồng thời, nhà làm phim muốn tìm người có tinh thần chịu khó trong quá trình ghi hình. Lúc này, Vu Hồng lập tức nhớ đến cậu bé mình yêu quý thuở trước và đã giới thiệu với đạo diễn họ Dương. “Tôi nhớ dì Hồng đã đưa tôi đến gặp đạo diễn Dương Khiết, bà ấy yêu cầu tôi hát, nhảy. Sau đó, tôi đến trường quay thử vai lần nữa và được chọn”, Hân Bồi kể lại trong một cuộc trò chuyện năm 2015.

Triệu Hân Bồi nhận được vai Hồng Hài Nhi nhờ tự tin, không hề tỏ ra sợ hãi, dè dặt khi đứng trước những người lớn xa lạ ẢNH: CCTV Không làm Dương Khiết thất vọng, Triệu Hân Bồi đã thành công trong việc khắc họa một Hồng Hài Nhi với sự thông minh, lanh lợi và tinh ranh của một đứa trẻ đồng thời thể hiện được khí chất ngang ngược, nổi loạn và phép thuật cao cường của một "tiểu ma vương" khiến Tôn Ngộ Không tốn không ít công sức đánh bại. Trong quá trình quay phim ở vùng núi hiểm trở, rậm rạp, Hân Bồi gặp vô vàn khó khăn khi phải di chuyển ở địa hình phức tạp, bị muỗi cùng vô vàn loại côn trùng khác tấn công. Diễn viên nhỏ tuổi cũng chịu cảnh bị trói trên cao suốt nhiều giờ liền. Dẫu vậy, anh không ngại khó, ngại khổ. Khi được đạo diễn Dương Khiết hỏi han, nam diễn viên cho biết bản thân thấy vui hơn là khó nhọc.

Thời điểm tác phẩm phát sóng trên màn ảnh nhỏ, Hồng Hài Nhi nhanh chóng trở thành nhân vật được khán giả yêu thích dù xuất hiện vỏn vẹn trong một tập phim. Sau 34 năm kể từ khi tác phẩm về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng khép lại, truyền thông cũng như khán giả Hoa ngữ vẫn đánh giá Hồng Hài Nhi do Triệu Hân Bồi thể hiện là phiên bản xuất sắc nhất trên màn ảnh dù có không ít sao nhí đã đảm nhiệm nhân vật nổi tiếng này. Mãi về sau, Triệu Hân Bồi chia sẻ rằng mình đi diễn với tâm lý vui vẻ nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến vậy.

Sao nhí họ Triệu bên cạnh cố đạo diễn Dương Khiết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Cũng nhờ xuất hiện trong Tây Du Ký, diễn viên họ Triệu trở thành gương mặt được khán giả xứ Trung cũng như châu Á biết đến. Trong danh sách những sao nhí được yêu thích nhất đất nước tỉ dân tại thời điểm ấy không thể thiếu cái tên Triệu Hân Bồi. Thậm chí, giới chuyên môn, truyền thông còn dự đoán đây sẽ là diễn viên tài năng trên màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai.

Có bằng tiến sĩ danh giá, thành doanh nhân thành đạt

Nổi đình nổi đám chỉ qua một vai diễn, cậu bé 8 tuổi nhận không ít lời mời đóng phim từ nhiều đạo diễn khác. Tuy nhiên, Hân Bồi quyết định không tiến sâu vào con đường diễn xuất mà quay lại trường học tập như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ở trường, sao phim Tây Du Ký tình cờ tiếp xúc với lớp học máy tính và nhận ra môn học này có vô vàn điều thú vị. Cậu học sinh nhỏ miệt mài, hăng say tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến món đồ công nghệ mới mẻ đó. Cũng trong thời gian này, Triệu Hân Bồi tiếp tục nhận được vô số lời mời đóng phim, quảng cáo nhưng anh quyết từ chối tất cả để dành thì giờ cho học tập và niềm đam mê lớn hơn.

Chối từ nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, Triệu Hân Bồi trở thành nam sinh sở hữu thành tích học tập đáng nể ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nhờ thành tích xuất sắc, ngôi sao họ Triệu lần lượt được nhận vào những trường trung học nổi tiếng tại thủ đô trước khi chính thức bước chân vào cánh cửa Đại học Bắc Kinh danh giá với tư cách là sinh viên của khoa Khoa học và Công nghệ máy tính. Bốn năm ngồi trên giảng đường đại học đã trang bị cho anh những kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về công nghệ máy tính. Thời điểm những năm 1990, những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin như Triệu Hân Bồi thực sự hiếm hoi tại Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp năm 1999 với kết quả vượt trội, "Hồng Hài Nhi" lém lỉnh, tinh ranh thuở nào tiếp tục học lên thạc sĩ rồi nhận bằng tiến sĩ danh dự năm 2004. Anh được cử đến công tác tại bộ phận phần mềm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và đóng góp nhiều thành tựu nghiên cứu giá trị. Từ sao nhí tài năng trở thành thiên tài ngành công nghệ thông tin, Triệu Hân Bồi khi ấy được ca ngợi là một trong những nhân vật có học vị cao nhất trong ngành công nghiệp giải trí.

"Hồng Hài Nhi" nổi tiếng một thời tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, trở thành tiến sĩ khi mới 27 tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Với khát vọng không ngừng học hỏi và chinh phục đỉnh cao mới, sao nhí đình đám khi xưa không hài lòng với những thành tựu của bản thân. Đó là lý do năm 2014, anh cùng những người bạn của mình quyết định thành lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Tại đây, anh đảm nhiệm vai trò giám đốc công nghệ. Trải qua nhiều khó khăn, khủng hoảng, biến động, đến năm 2019, công ty đã sở hữu khoản lợi nhuận lên đến 8 chữ số chỉ sau 5 năm thành lập. Sina đưa tin hồi tháng 8.2020, cậu bé đáng yêu trên màn ảnh hơn 30 năm về trước nay đã là một doanh nhân thành đạt với tài sản ròng hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 334 tỉ đồng).

Học thức, thành công song Triệu Hân Bồi vẫn được biết đến là một đại gia khiêm tốn và kiệm lời. Đại gia công nghệ bộc bạch với China Daily: “Mặc dù công việc chính của tôi bây giờ là hướng dẫn kỹ thuật và quản lý nhưng lúc rảnh rỗi tôi vẫn thích lập trình. Viết chương trình thực sự rất thú vị. Tôi có thể rèn luyện tư duy và chia sẻ một số mẹo này với đồng nghiệp. Tôi cảm thấy đặc biệt hài lòng với hiện tại”.

Sao nhí đáng yêu thuở nào giờ được ngưỡng mộ vì học vấn cao lại tạo dựng được sự nghiệp vững chắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Không chỉ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp, doanh nhân họ Triệu còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc. Theo Sina, bà xã của “Hồng Hài Nhi” 43 tuổi là một phụ nữ thông minh, tài năng và đầy bản lĩnh. Cựu diễn viên và vợ gặp nhau khi họ đang học cao học rồi nhanh chóng hẹn hò, kết hôn trước khi có tổ ấm viên mãn như hiện tại. Được biết, ban đầu bà xã Triệu Hân Bồi không hề phát hiện ra chồng từng là sao nhí đóng Hồng Hài Nhi trong phim Tây Du Ký nổi đình nổi đám một thời.

Những năm qua, thông tin về Triệu Hân Bồi vẫn được công chúng hết sức quan tâm. Tuy nhiên, nam diễn viên hiếm khi chia sẻ cuộc sống riêng với truyền thông. Nói về lý do kín tiếng trước công chúng, ngôi sao nổi tiếng một thời chia sẻ với China Daily: “Sau các vai diễn đầu đời, tôi nhận thấy rằng mình không phải là người có thể thành công trong môi trường showbiz. Để nổi tiếng cần hội tụ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, con đường học vấn và nghiên cứu công nghệ lại mang đến cho tôi những giá trị lớn lao và bền vững hơn”.

Ở tuổi 43, doanh nhân họ Triệu hài lòng với những gì anh đang có ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Hình ảnh của sao nam được yêu mến khi xưa cũng có nhiều thay đổi sau 34 năm. Từ cậu bé lém lỉnh, thân hình nhỏ nhắn ngày nào, Triệu Hân Bồi trở thành một doanh nhân trung niên tăng cân với chiếc bụng bia lấp ló, gương mặt phúc hậu, tri thức. Khi những hình ảnh hiện tại của Hân Bồi được đăng tải trên mạng, nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ trước diện mạo thay đổi của cựu sao nhí. Thậm chí vẻ đáng yêu, tinh nghịch của Hồng Hài Nhi khi xưa khiến một bộ phận khán giả không chấp nhận được hình ảnh của một ông chú trung niên bụng phệ hiện tại. Trước những lời bàn tán về ngoại hình, Triệu Hân Bồi tỏ ra khá thờ ơ, anh vui vẻ tiết lộ: “Tôi chẳng có gì để tâm, tôi không dựa vào gương mặt mình để kiếm sống”.