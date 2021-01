Điều này được xem như một cú sốc, một sự đả kích lớn đối với nam diễn viên cũng như gia đình ông song họ vẫn đang nỗ lực cứu chữa. Hiện Kane đang được trị liệu âm ngữ, vật lý trong điều kiện tốt nhất ở Kansas. Tuy nhiên đến thời điểm này bác sĩ thần kinh của ông đã cảnh báo rằng nam diễn viên không thể tiếp tục theo đuổi công việc lồng tiếng.

Trước khi gặp phải biến cố sức khỏe , Tom Kane là một diễn viên lồng tiếng tài năng tại Hollywood . Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia lồng tiếng trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng, trong đó phải kể đến Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: The Last Jedi. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng đứng sau thành công của các bộ phim hoạt hình như The Powerpuff Girls hay Archer, loạt game Call of Duty cùng nhiều trò chơi của Star Wars